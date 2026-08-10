Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 ra mắt tại Indonesia, giá gần 4 tỷ đồng

(GLO)- Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 lần đầu được giới thiệu tại Indonesia, với hai phiên bản VX-R và GR Sport, giá từ khoảng 3,98 tỷ đồng. Mẫu SUV địa hình cỡ lớn được trang bị hệ truyền động hybrid mới nhưng vẫn duy trì khả năng off-road đặc trưng của dòng Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser Hybrid 2026 đã chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, đánh dấu lần đầu mẫu SUV huyền thoại của Toyota được giới thiệu tại thị trường này với hệ truyền động hybrid.

Tại Indonesia, Land Cruiser Hybrid được phân phối với hai phiên bản VX-R và GR Sport (GR-S). Giá bán lần lượt từ 2,716 tỷ Rupiah (khoảng 3,977 tỷ đồng) và 2,816 tỷ Rupiah (khoảng 4,124 tỷ đồng). Xe có hai lựa chọn màu ngoại thất gồm Attitude Black Mica và Precious White.

Động cơ hybrid công suất 464 mã lực

Điểm đáng chú ý nhất trên Land Cruiser Hybrid 2026 nằm ở hệ truyền động hybrid song song. Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép V35A-FTS, dung tích 3.445 cc, cho công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện công suất 49 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, được bố trí giữa động cơ đốt trong và hộp số tự động 10 cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 464 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng ở mức 650 Nm.

Hệ thống hybrid sử dụng pin nickel-metal hydride (NiMH), công nghệ đã được Toyota áp dụng trên nhiều mẫu xe hybrid. Việc bổ sung mô-tơ điện không chỉ tăng cường khả năng vận hành mà còn hướng tới cải thiện hiệu quả nhiên liệu so với phiên bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong.

Tại Indonesia, Land Cruiser Hybrid tiếp tục được bán song song với Land Cruiser 300 Series sử dụng động cơ diesel. Phiên bản diesel trang bị động cơ V6 tăng áp 3.346 cc, công suất 306 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp.

Giá Land Cruiser diesel khởi điểm từ 2,636 tỷ Rupiah (khoảng 3,860 tỷ đồng) cho bản VX-R và 2,716 tỷ Rupiah (khoảng 3,977 tỷ đồng) cho bản GR Sport.

Đáng chú ý, Land Cruiser Hybrid được trang bị bình nhiên liệu 98 lít, lớn hơn mức 80 lít trên phiên bản diesel, qua đó hỗ trợ tăng phạm vi hoạt động trong những hành trình dài.

Giữ khả năng off-road đặc trưng

Dù chuyển sang hệ truyền động hybrid, Land Cruiser 2026 vẫn sử dụng nền tảng khung gầm và hệ thống treo tương tự phiên bản động cơ đốt trong của Land Cruiser 300.

Xe trang bị hệ thống treo tay đòn kép phía trước và treo sau bốn liên kết, kết hợp hệ thống treo thích ứng AVS (Adaptive Variable Suspension). Cấu hình này được thiết kế nhằm cân bằng giữa độ êm ái khi vận hành trên đường nhựa và khả năng kiểm soát thân xe trên địa hình phức tạp.

Khả năng off-road tiếp tục được hỗ trợ bởi loạt công nghệ như Auto Multi-Terrain Select (MTS), hệ thống hỗ trợ đánh lái trên địa hình khó, kiểm soát đổ đèo và hỗ trợ leo dốc.

Land Cruiser Hybrid có góc tiếp cận 30 độ, góc vượt đỉnh dốc 25 độ và góc thoát 20 độ. Riêng trang bị vi sai có sự khác biệt giữa hai phiên bản. Bản VX-R sử dụng vi sai chống trượt phía sau điều khiển theo mô-men xoắn, trong khi GR Sport được trang bị khóa vi sai trước và sau, hướng tới khả năng vượt địa hình khắc nghiệt hơn.

Thiết kế không thay đổi nhiều

So với Land Cruiser 300 sử dụng động cơ diesel, phiên bản hybrid không có nhiều thay đổi về ngoại hình. Những khác biệt chủ yếu nằm ở cản trước, cản sau và các chi tiết nhận diện.

Toyota bổ sung huy hiệu HEV trên cửa hậu và hai cửa trước, giúp phân biệt phiên bản hybrid với các biến thể sử dụng động cơ truyền thống.

Bên trong, xe duy trì phong cách sang trọng và hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm sạc điện thoại không dây, camera hành trình tích hợp và nhiều tính năng hỗ trợ người dùng.

Phiên bản VX-R sử dụng nội thất bọc da màu đen, trong khi GR Sport có thêm tùy chọn phối màu đỏ - đen, nhấn mạnh phong cách thể thao.

Trang bị Toyota Safety Sense 3.0

Về an toàn, Land Cruiser Hybrid 2026 được trang bị gói Toyota Safety Sense 3.0. Hệ thống tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, phát hiện người đi bộ thông qua camera phía sau, đèn pha thích ứng tự động và kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar.

Việc đưa hệ truyền động hybrid lên Land Cruiser cho thấy xu hướng điện hóa của Toyota đang mở rộng sang nhóm SUV cỡ lớn, vốn lâu nay gắn liền với động cơ đốt trong và khả năng vận hành địa hình. Tại Indonesia, Land Cruiser Hybrid được định vị như lựa chọn mới bên cạnh phiên bản diesel truyền thống, trong khi vẫn duy trì những đặc tính cốt lõi của dòng SUV địa hình này.