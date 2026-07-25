Mô tô cổ điển Kawasaki Meguro S1 2026 trình làng, đẹp hút mắt

Sự xuất hiện của Meguro S1 tiếp tục đánh dấu quá trình hồi sinh thương hiệu Meguro - cái tên có lịch sử hơn một thế kỷ trong ngành công nghiệp mô tô Nhật Bản.

Meguro Works được thành lập vào năm 1924, trước khi hợp tác với Kawasaki từ năm 1960. Mối quan hệ này đặt nền móng cho sự ra đời của dòng xe W sau đó.

Trên Meguro S1, Kawasaki tái hiện hình ảnh của mẫu 250 Meguro SG từng ra mắt năm 1964, đồng thời kết hợp các yếu tố thiết kế cổ điển với kích thước phù hợp nhu cầu sử dụng hiện nay.

Dù chia sẻ nền tảng kỹ thuật với W230, Meguro S1 được phân biệt bằng nhiều chi tiết thiết kế mang bản sắc riêng. Xe sử dụng tông màu Ebony chủ đạo kết hợp các chi tiết mạ crôm trên thân xe. Phong cách thiết kế này kế thừa ngôn ngữ của Meguro K3 - mẫu xe đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Meguro - nhưng được áp dụng trên một mẫu mô tô có kích thước nhỏ gọn hơn.

Điểm nhấn ở phần ngoại thất là logo MEGURO dạng nổi ba chiều trên bình nhiên liệu, được hoàn thiện thủ công. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ sử dụng dòng chữ "Meguro" bằng ký tự Katakana của Nhật Bản, nhấn mạnh nguồn gốc và lịch sử của thương hiệu. Xe có trọng lượng 143 kg và chiều cao yên 740 mm, thấp hơn W230 khoảng 5 mm.

Meguro S1 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 232 cc, làm mát bằng không khí, 4 thì, SOHC, 2 van. Động cơ cho công suất tối đa 18 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 18 Nm tại 5.800 vòng/phút, kết hợp hộp số côn tay 6 cấp.

Về kích thước, Meguro S1 dài 2.125 mm, rộng 800 mm, cao 1.090 mm và có chiều dài cơ sở 1.415 mm. Bình nhiên liệu dung tích 11 lít. Hệ thống bánh xe gồm vành trước 18 inch và vành sau 17 inch, đi cùng lốp kích thước 90/90-18 phía trước và 110/90-17 phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực cho cả hai bánh.

Tại thị trường Nhật Bản, Kawasaki Meguro S1 2026 có giá bán 742.500 yên, tương đương khoảng 119 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)