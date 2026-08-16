Xe ga mới thách thức "vua tay ga" Honda: Sức mạnh 22,4 mã lực, camera hành trình tích hợp

Trong khi thị trường xe máy điện phát triển như vũ bão thì các mẫu xe xăng vẫn được các hãng chú trọng phát triển.

Mới đây, xe tay ga Ariic Gobi 250 đã chính thức được trình làng tại thị trường Malaysia. Đây là một mẫu tay ga đa dụng được thiết kế với tổng thể nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt trên đường phố hàng ngày nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để thực hiện các chuyến đi phượt, trên các địa hình offroad nhẹ.

Ariic Gobi 250 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 249 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 22,4 PS tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,5 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai truyền động. Xe có bình nhiên liệu dung tích 12,5 lít, trong khi trọng lượng khô được công bố ở mức 176 kg.

Về trang bị hỗ trợ người lái, Gobi 250 được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo có thể chuyển đổi và hệ thống giám sát áp suất lốp. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp ABS hai kênh có thể chuyển đổi.

Tính năng này được trang bị tiêu chuẩn và cho phép người lái tắt ABS khi vận hành trên đường địa hình. Phía trước xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược, trong khi phía sau trang bị hai giảm xóc có thể điều chỉnh tải trọng lò xo.

Các thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ TFT-LCD. Hệ thống này có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng MotoFun và Bluetooth. Các trang bị tiện ích trên xe gồm hệ thống khởi động không cần chìa khóa, cổng sạc USB Type-A và Type-C cùng khoang chứa đồ dưới yên.

Hệ thống chiếu sáng trên Ariic Gobi 250 sử dụng công nghệ LED, bao gồm đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan và đèn cảnh báo nguy hiểm. Xe cũng được trang bị camera hành trình phía trước và khung chống đổ. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh hai vị trí nhằm thay đổi mức độ bảo vệ người lái khỏi gió.

Tại Malaysia, Ariic Gobi 250 2026 có giá bán 13.988 ringgit - khoảng 89,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)