Bộ đôi Lynk & Co 02, 03 về Việt Nam, giá từ 818 triệu đồng

Lynk & Co tiếp tục mở rộng danh mục xe tại Việt Nam khi tung ra thị trường cùng lúc hai mẫu mã mới, gồm SUV thuần điện Lynk & Co 02 và sedan thể thao Lynk & Co 03, có giá khởi điểm lần lượt 818 triệu và 739 triệu đồng.

Sau hơn hai năm gia nhập thị trường Việt Nam, Lynk & Co đang bắt đầu mở rộng danh mục xe. Thay vì chỉ tập trung vào nhóm SUV như giai đoạn đầu, hãng xe Trung Quốc mới đây trình làng thêm hai tân binh 02 và 03. Đáng chú ý, hai mẫu xe này đại diện cho hướng tiếp cận khác nhau của thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Geely.

Trong đó, Lynk & Co 02 là mẫu ô tô thuần điện đầu tiên của hãng phân phối tại Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng đô thị ưa chuộng SUV và công nghệ điện hóa. Còn Lynk & Co 03 thuộc phân khúc sedan hạng C, sử dụng động cơ xăng tăng áp và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm lái thể thao.

Lynk & Co cùng lúc tung ra thị trường Việt Nam 02 và 03, mở rộng danh mục sang xe thuần điện, sedan thể thao. Ảnh: LYNK & CO

Lynk & Co 02 phân phối với hai phiên bản Pro và Halo, với giá niêm yết lần lượt 818 triệu và 898 triệu đồng. Với Lynk & Co 03, hai phiên bản Plus và Pro có giá 739 triệu và 788 triệu đồng.

Lynk & Co 02: SUV điện 268 mã lực, di chuyển 435 km sau mỗi lần sạc đầy

Trong 2 mẫu xe vừa tung ra thị trường, Lynk & Co 02 đáng chú ý hơn về mặt chiến lược khi đánh dấu lần đầu thương hiệu này tham gia phân khúc ô tô thuần điện tại Việt Nam.

Xe được phát triển trên nền tảng SEA dành riêng cho ô tô điện. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 (mm), chiều dài cơ sở 2.755 mm. Với thông số này, Lynk & Co 02 có vóc dáng tương đối lớn so với nhiều mẫu SUV đô thị phổ biến hiện nay và chiều dài cơ sở tiệm cận một số mẫu crossover cỡ trung (C-SUV).

Lynk & Co 02 tiếp tục thiết kế phong cách đặc trưng của Lynk & Co thế hệ mới, với cụm đèn định vị đặt cao, đường nét thân xe thiên về khí động học và trần kính toàn cảnh.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở hệ truyền động. Lynk & Co 02 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 200 kW, tương đương 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 343 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV điện này có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 5,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180 km/giờ. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau.

Lynk & Co 02, ô tô thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam, sử dụng mô-tơ 268 mã lực với tầm hoạt động tối đa 435 km. Ảnh: LYNK & CO

Nguồn năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin dung lượng 66 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 435 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Theo thông tin từ nhà phân phối, quá trình sạc nhanh từ 10 - 80% trong 30 phút. Xe đồng thời hỗ trợ tính năng V2L công suất 3,3 kW, cho phép sử dụng nguồn điện từ pin để cấp cho các thiết bị bên ngoài.

Khoang lái Lynk & Co 02 cũng được đầu tư khá nhiều công nghệ. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2.5K sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155; phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, trong khi hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa công suất 1.600 W nằm trong danh sách trang bị được Lynk & Co công bố cho thị trường Việt Nam.

Về an toàn, Lynk & Co 02 sở hữu hệ thống hỗ trợ lái cấp L2+ vận hành dựa trên 22 cảm biến. Các chức năng đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, nhận diện người đi bộ, hỗ trợ tránh phương tiện cỡ lớn và hỗ trợ đỗ xe.

Với mức khởi điểm 818 triệu đồng, Lynk & Co 02 không đi theo hướng xe điện giá thấp. Thay vào đó, mẫu xe này tập trung vào công suất lớn, dẫn động cầu sau, phạm vi hoạt động hơn 400 km cùng danh sách trang bị công nghệ tương đối dày để tạo khác biệt trong nhóm SUV điện ngày càng đông đúc tại Việt Nam.

Lynk & Co 03: Sedan thể thao hướng tới người thích trải nghiệm

Nếu 02 đánh dấu bước đi đầu tiên của Lynk & Co với xe thuần điện tại Việt Nam, 03 lại đưa thương hiệu này trở lại một sân chơi hoàn toàn khác - phân khúc sedan hạng C vốn đã có nhiều mẫu xe quen thuộc trên thị trường.

Lynk & Co 03 thế hệ mới sở hữu thiết kế theo hướng thể thao hơn, với phần đầu xe thấp, cụm đèn định vị đặc trưng và bộ khuếch tán gió phía sau.

Lynk & Co 03 hướng đến nhóm khách hàng ưa trải nghiệm lái với động cơ tăng áp 1.5 lít, hộp số ly hợp kép 7 cấp và thiết kế đậm chất thể thao. Ảnh: LYNK & CO

Khác với 02 sử dụng động cơ điện, Lynk & Co 03 trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, cho công suất tối đa 174 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 290 Nm trong khoảng 2.000 - 3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tốc độ tối đa được nhà sản xuất công bố ở mức 205 km/giờ. Mẫu sedan này tiếp tục sử dụng nền tảng CMA, với hệ thống treo MacPherson phía trước và đa liên kết phía sau.

Trong khoang lái, Lynk & Co 03 thiết kế thiên về người điều khiển. Danh sách trang bị công bố có màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2.5K, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây 50 W, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng và cửa gió cho hàng ghế sau. Hệ thống âm thanh Lynk Sound gồm 14 loa, công suất tối đa 1.000 W.

Trang bị an toàn của xe gồm 6 túi khí, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, radar trước - sau và kiểm soát hành trình.

Với giá từ 739 - 788 triệu đồng, Lynk & Co 03 bước vào vùng giá vốn đã có nhiều sedan hạng C cạnh tranh. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào tiện nghi, mẫu xe này được định vị rõ hơn quanh yếu tố hiệu suất, thiết kế và trải nghiệm lái.

Theo Trung Kiên (thanhnien.vn)