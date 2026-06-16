Lynk & Co 07 GT ra mắt: Shooting brake hybrid 408 mã lực, chạy điện hơn 200 km

(GLO)- Lynk & Co xác nhận mẫu shooting brake cỡ trung hoàn toàn mới 07 GT sẽ mở bán trước tại Trung Quốc. Xe được thiết kế thể thao đậm chất châu Âu, công nghệ hiện đại cùng hệ truyền động hybrid cắm sạc mạnh 408 mã lực, mẫu xe được kỳ vọng tạo sức hút mới trong phân khúc PHEV.

Lynk & Co vừa chính thức công bố kế hoạch mở bán trước mẫu xe hoàn toàn mới 07 GT tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 6/2026. Đây là mẫu shooting brake cỡ trung được phát triển trên nền tảng hybrid điện thông minh EM-P, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao và công nghệ.

Về thiết kế, 07 GT tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của Lynk & Co với những đường nét hiện đại, năng động. Kiểu thân xe shooting brake – sự kết hợp giữa dáng coupe thể thao và tính thực dụng của wagon – giúp mẫu xe nổi bật trong phân khúc.

Mẫu xe hoàn toàn mới 07 GT tại thị trường Trung Quốc

Xe sở hữu thân hình thấp và rộng, cùng phần mái vuốt dài về phía sau tạo cảm giác mạnh mẽ và giàu tính khí động học. Đáng chú ý, tất cả các phiên bản đều được trang bị cửa kính không khung, góp phần tăng vẻ cao cấp và cá tính cho ngoại thất.

Lynk & Co 07 GT có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.846 x 1.900 x 1.485 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.843 mm. Với gói thể thao tùy chọn, chiều dài tổng thể được nâng lên 4.866 mm. Hãng cũng giới thiệu màu sơn độc quyền Pamir Blue nhằm tăng sức hút đối với nhóm khách hàng trẻ.

Nhìn từ bên hông, mẫu xe gây ấn tượng với kiểu dáng wagon thể thao, tay nắm cửa bán ẩn và phần mui sơn đen tương phản. Phía sau là cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe với họa tiết pha lê độc đáo, kết hợp cánh gió thể thao và cản sau hầm hố. Trên các phiên bản cao cấp, khách hàng có thể lựa chọn cánh gió sợi carbon khô được lắp đặt ngay từ nhà máy.

Khoang nội thất là điểm nhấn đáng chú ý khi được trang bị hệ thống ba màn hình hiện đại gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch độ phân giải cao và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD kích thước 95 inch.

Bên cạnh đó, toàn bộ phiên bản của 07 GT đều được trang bị cảm biến LiDAR tiêu chuẩn, tạo nền tảng cho các hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh thế hệ mới, nâng cao khả năng an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng.

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Lynk & Co còn chú trọng tính thực dụng. Nhờ thiết kế wagon, khoang hành lý của 07 GT có dung tích hơn 600 lít ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên khoảng 1.700 lít khi gập hàng ghế sau, vượt trội so với nhiều mẫu sedan cỡ trung hiện nay.

Về vận hành, Lynk & Co 07 GT được xây dựng trên kiến trúc CMA và nền tảng hybrid điện EM-P. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 163 mã lực, kết hợp mô-tơ điện P3 phía trước công suất 245 mã lực và mô-tơ điện P4 phía sau công suất 122 mã lực.

Tổng công suất hệ thống đạt 408 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,5 giây. Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium sắt phosphate dung lượng 28,3 kWh, mang lại phạm vi vận hành thuần điện hơn 200 km theo tiêu chuẩn CLTC – một trong những con số nổi bật trong phân khúc hybrid cắm sạc hiện nay.

Với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, Lynk & Co 07 GT được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc PHEV tại thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.