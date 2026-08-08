Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR ra mắt, chỉ giới hạn 2.000 chiếc

Phiên bản mới Giorno+ được lấy cảm hứng từ nhân vật BUZZ LIGHTYEAR trong loạt phim hoạt hình Toy Story. Xe sử dụng tông màu chủ đạo gồm trắng, xanh lá và tím. Các chi tiết ngoại thất trên xe được điều chỉnh theo chủ đề không gian, bao gồm phần ốp đèn pha màu tím, cụm đồng hồ cùng tông màu và các chi tiết nhận diện riêng dành cho phiên bản này.

Một số chi tiết trang trí trên xe được mô phỏng từ trang phục của nhân vật như Buzz Space Soft Emblem với cụm biểu tượng ba màu và Buzz Red Soft Emblem là chi tiết màu đỏ đặt ở vị trí tương ứng với phần ngực của nhân vật.

Ngoài ra, xe còn có tem Andy Signature, lấy ý tưởng từ chữ ký của Andy xuất hiện dưới chân nhân vật BUZZ LIGHTYEAR trong phim, cùng logo Toy Story Soft Emblem của Disney & Pixar.

Khu vực để chân được trang bị tấm lót bằng nhôm BUZZ LIGHTYEAR Aluminium Floor Mat với họa tiết dập nổi hình tàu vũ trụ. Phần phía sau xe được bổ sung khung biển số Space Ranger License Plate với thiết kế riêng theo chủ đề của phiên bản giới hạn.

Ngoài khác biệt về ngoại hình thì các trang bị khác trên xe vẫn tương tự phiên bản đang bán ra thị trường. Xe sử dụng động cơ eSP+ dung tích 125 cc, loại 4 van, làm mát bằng dung dịch và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 52,6 km/lít.

Xe được trang bị khoang chứa đồ dưới yên dung tích 30 lít, có khả năng chứa mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân. Bên trong cốp có đèn LED hỗ trợ quan sát khi sử dụng vào ban đêm. Ngoài ra, mẫu xe còn có vị trí đổ nhiên liệu phía trước, hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key, hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc USB.

New Honda Giorno+ BUZZ LIGHTYEAR Limited Edition được Honda Thái Lan sản xuất giới hạn 2.000 chiếc, mỗi xe đi kèm số thứ tự riêng. Mẫu xe được phân phối tại thị trường Thái Lan với giá đề xuất 74.900 baht - khoảng 59,5 triệu đồng.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)