Cận cảnh Mercedes-Maybach GLS mới, cạnh tranh với Bentley và Rolls-Royce

Mercedes-Maybach vừa chính thức giới thiệu GLS 680 2027. Mẫu SUV siêu sang mới ra mắt chỉ vài tháng sau khi Mercedes-Benz GLS được nâng cấp giữa vòng đời.

Được gắn nhãn Maybach, GLS 680 mới sở hữu ngoại thất nổi bật với hàng loạt chi tiết mạ crôm. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn, viền cản trước sáng màu cùng nhiều chi tiết crôm xuất hiện trên hốc hút gió và cản trước.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế mới với họa tiết ngôi sao Mercedes-Benz tích hợp bên trong, kết hợp nhiều chi tiết mạ crôm nhằm tăng khả năng nhận diện.

Lưới tản nhiệt cùng logo Maybach đều được tích hợp hệ thống chiếu sáng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn biểu tượng ngôi sao Mercedes-Benz phát sáng trên nắp ca-pô.

Các chi tiết màu vàng hồng được bố trí bên trong và giữa hai cụm đèn pha. Tương tự GLS tiêu chuẩn, xe sử dụng dải đèn LED định vị ban ngày hình ngôi sao.

Mercedes-Maybach GLS 680 được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm hợp kim 22 inch. Khách hàng có thể nâng cấp lên bộ mâm rèn 23 inch mạ crôm, đi kèm chụp tâm tự cân bằng.

Hãng xe Đức cũng cung cấp gói ngoại thất Night Series Design Package và Exterior Design Package với nhiều chi tiết crôm và mâm tối màu, bệ bước nhôm anodized màu đen.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm nhấn lớn nhất trên GLS 680. Xe được trang bị hệ thống giải trí MBUX Superscreen thế hệ mới với ba màn hình 12,3 inch đặt dưới một tấm kính liền khối. Hàng ghế sau cũng có thêm hai màn hình giải trí 11,6 inch dành riêng cho hành khách.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da Nappa cao cấp với các tùy chọn màu be Macchiato và nâu Beech Brown. Khoang làm lạnh phía sau tích hợp giá đỡ hai chai champagne.

Mercedes-Maybach cũng tăng cường vật liệu cách âm tại khoang động cơ và đường hầm truyền động nhằm giảm tiếng ồn truyền vào cabin. Hệ thống âm thanh Burmester 15 loa công suất 710 W được trang bị tiêu chuẩn.

Dưới nắp ca-pô, GLS 680 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L mới với trục khuỷu phẳng công suất 603 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V và mô-tơ khởi động tích hợp (ISG) cho thêm 23 mã lực.

Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mercedes cho biết động cơ còn được trang bị trục cân bằng nhằm giảm rung động, giúp vận hành êm ái hơn.

Bên cạnh động cơ mới, Mercedes-Maybach cũng tinh chỉnh hệ thống lái nhằm cải thiện độ chính xác và khả năng phản hồi, đồng thời nâng cấp hệ thống treo khí nén.

Khách hàng có thể lựa chọn hệ thống E-Active Body Control có khả năng liên tục giám sát và điều chỉnh lực giảm chấn tại từng bánh xe. Hệ thống còn có khả năng quét bề mặt đường phía trước để điều chỉnh hệ thống treo trước khi xe đi qua.

Mercedes-Maybach hiện chưa công bố giá bán của GLS 680. Nhiều khả năng mẫu SUV siêu sang này sẽ có giá khởi điểm cao hơn mức 180.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng) của GLS 600 cũ tại Mỹ. Theo Carscoops, chiếc Maybach GLS sẽ cạnh tranh với Rolls-Royce Cullinan và Bentley Bentayga ở phân khúc SUV siêu sang.

Tại Việt Nam, mẫu Mercedes-Maybach GLS đang bán hai phiên bản là 480 và 600, giá lần lượt 8,999 và 12,379 tỷ đồng. Xe thuộc phiên bản facelift lần 1 của thế hệ GLS X167 trong khi chiếc trong bài là bản facelift lần 2.

Theo Lê Tuấn (TPO)