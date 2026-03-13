Mercedes VLE 2028 mẫu limousine thuần điện, đi được 700 km/lần sạc

(GLO)- Mercedes-Benz vừa giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn mới VLE phiên bản 2028, hãng định vị là một limousine hạng sang cỡ lớn. Mẫu minivan chạy điện cao cấp này hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ gia đình cho tới giới doanh nhân.

Mercedes-Benz vừa giới thiệu mẫu VLE 2028 mới, là một “xe limousine hạng sang”. Mercedes VLE có thể là mẫu minivan sang trọng nhất được bán toàn cầu khi hãng đã xác nhận nó cũng có mặt ở cả Mỹ, với không gian nội thất cao cấp và hiện đại như Maybach.

Mercedes VLE sở hữu ngoại hình hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm viền phát sáng tùy chọn. Cụm đèn phía trước mang họa tiết ngôi sao đặc trưng của Mercedes, kết hợp nắp ca-pô dạng vòm và logo ngôi sao ba cánh đặt phía trên.

VLE thiết kế thân xe thon gọn thay vì hình hộp rõ rệt như những mẫu minivan khác và tay nắm cửa được lắp chìm. Đi kèm là cửa trượt điện với cửa sổ có thể thu vào hoàn toàn. Các nhà thiết kế cũng trang bị cho chiếc xe van này bánh xe có kích thước từ 19 đến 22 inch.

VLE có kích thước khá lớn với chiều dài 5.309 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.943 mm và trục cơ sở đạt 3.342 mm. Một phiên bản kéo dài dự kiến ra mắt sau với tổng chiều dài nâng lên 5.484 mm và trục cơ sở 3.517 mm.

Khoang cabin của VLE được thiết kế theo hướng sang trọng và công nghệ. Nội thất của xe sang trọng và hiện đại với tùy chọn màn hình MBUX Superscreen, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống thông tin giải trí 14 inch và màn hình 14 inch cho hành khách phía trước.

Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau sử dụng màn hình panorama 31,3 inch gập xuống từ trần xe theo phong cách BMW 7-Series, hỗ trợ độ phân giải 8K, chia đôi màn hình và tích hợp camera 8 megapixel phục vụ họp trực hội nghị truyền hình tuyến.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòm 3D Burmester 22 loa, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính cố định Sky View với đèn chiếu sáng xung quanh. Xe có bàn gấp và nhiều ngăn chứa đồ cung cấp bộ sạc điện thoại thông minh không dây cũng như các ngăn chứa đồ có chức năng sưởi/làm mát.

Mercedes-Benz cung cấp với cấu hình 6-8 ghế. Khách hàng có thể chọn ghế thương gia ở hàng hai và ba, hoặc ghế thương gia ở hàng hai kết hợp băng ghế phía sau. Mercedes đặc biệt tự hào về hệ thống ghế ngồi, và những ghế điều chỉnh bằng tay có 4 bánh xe tích hợp, cho phép di chuyển dễ dàng cả bên trong và bên ngoài xe.

Các phiên bản cao cấp sử dụng ghế chỉnh điện, có thể điều khiển qua màn hình giải trí hoặc ứng dụng trên điện thoại. Hai tùy chọn ghế cao cấp gồm Premium Comfort và Grand Comfort. Trong đó, ghế Grand Comfort được ví như ghế trên máy bay cá nhân với gác chân, hỗ trợ thắt lưng, chức năng massage, gối tựa và sạc điện thoại không dây.

Về vận hành, Mercedes chỉ công bố một vài chi tiết về hệ động lực, nhưng đã xác nhận mẫu xe đầu tiên ra mắt sẽ là VLE 300. Xe được trang bị bộ pin NMC 115kWh và động cơ đặt phía trước sản sinh công suất 272 mã lực (203kW/276PS). Phiên bản cao hơn là VLE 400 4MATIC sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ, tổng công suất 409 mã lực.

Những điểm nổi bật khác bao gồm hệ số cản thấp 0,25 và phần đuôi xe thẳng đứng với đèn hậu hình vòng cung được tích hợp vào cánh gió của xe. Xe cũng có cửa kính phía sau có thể mở riêng và cổng sạc thiết kế mở xuống phía dưới.

Mẫu minivan hạng sang này sử dụng pin NMC dung lượng 115 kWh, cho phạm vi hoạt động hơn 700 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800V và khả năng sạc nhanh DC trên 300 kW, VLE có thể đi thêm 355 km chỉ sau 15 phút sạc.

Những điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống treo khí nén AirMatic và hệ thống lái trục sau, cho phép bánh xe xoay đến 7 độ. Điều này giúp VLE có bán kính quay vòng 10,9 mét, tương đương với mẫu xe con nhỏ nhất của Mercedes hiện tại là CLA.

Xe cũng được trang bị 12 cảm biến siêu âm, 10 camera và 5 cảm biến radar.

Về cơ bản đây là một chiếc minivan điện hạng sang, được thiết kế nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Zeekr 009, Lexus LM và Volvo EM90. Nhưng khác với những mẫu xe này, Mercedes tham vọng hơn khi tuyên bố sẽ bán VLE ở toàn cầu - bao gồm cả thị trường Mỹ vốn rất ít khi có những mẫu minivan đẳng cấp thế này.

Mercedes vẫn chưa công bố giá bán. Tuy nhiên, xét đến công nghệ hiện đại, nội thất sang trọng và định vị “xe limousine cao cấp” của hãng, khó có khả năng giá xe sẽ nằm ở phân khúc giá rẻ. Dự kiến, hãng xe Đức ​​sẽ có thêm thông tin chi tiết khi VLE gần đến thời điểm mở bán vào năm sau.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz hiện đang bán dòng minivan V-Class bản facelift dùng động cơ đốt trong. Xe có 2 phiên bản là V 300 Avantgarde tiêu chuẩn và V 300 AMG cao cấp hơn, giá lần lượt là 3,399 tỷ và 3,999 tỷ đồng.