Honda Việt Nam đăng ký kiểu dáng xe ga mới: Diện mạo như SH, màn hình tròn lạ mắt, giá ngang Lead bản cao cấp

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)-Một mẫu xe tay ga vừa được Honda Việt Nam đăng ký kiểu dáng công nghiệp đang thu hút sự chú ý khi sở hữu thiết kế gợi nhớ đến Honda Lead 125 nhưng phần đầu lại phảng phất phong cách SH, đi kèm màn hình tròn hiếm thấy trong phân khúc.

Mẫu xe này thực chất là Honda LD125Link đang bán tại Trung Quốc, có giá quy đổi tương đương Lead bản cao nhất tại Việt Nam.

honda-xe-may-moi-1-1771844009435.jpg

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 454, tập B, Honda Việt Nam đã hoàn tất thủ tục đăng ký kiểu dáng cho một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới. Ngay khi hình ảnh xuất hiện, giới quan sát nhanh chóng nhận ra những đường nét quen thuộc của dòng Lead – mẫu xe vốn được định vị cho khách hàng gia đình và người dùng đô thị thực dụng.

honda-ld125link-1-1771844011805.jpg
Honda LD125Link đang bán tại Trung Quốc

Phom xe vẫn giữ những giá trị cốt lõi: thân gọn, sàn để chân rộng, yên thấp và hộc chứa đồ dung tích lớn – các yếu tố làm nên sức hút bền bỉ của Lead suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ, càng thấy đây không phải một bản nâng cấp đơn giản.

Không chỉ là “Lead đổi áo”

Nhiều chi tiết đã được thiết kế lại đáng kể: hộc đồ phía trước tạo hình mới, mâm xe khác biệt, dè chắn bùn tinh chỉnh và vị trí gắn biển số thay đổi. Các đường gân thân xe sắc sảo hơn, mang lại cảm giác hiện đại thay vì trung tính như Lead hiện hành.

honda-ld125link-2-1771844012727.jpg

Đối chiếu với thị trường quốc tế cho thấy mẫu xe trong hồ sơ đăng ký chính là Honda LD125Link – dòng xe đang được phân phối tại Trung Quốc. So với Lead truyền thống, LD125Link sở hữu diện mạo góc cạnh và trẻ trung hơn, hướng đến nhóm khách hàng muốn một chiếc xe thực dụng nhưng vẫn có cá tính riêng.

Mặt tiền gợi nhớ SH, màn hình tròn hiếm gặp

Phần đầu xe là điểm tạo khác biệt rõ rệt nhất. Cụm đèn pha và mặt nạ mang phong cách gần với Honda SH300i, song được thu gọn để phù hợp phân khúc 125cc. Tạo hình này giúp tổng thể xe trông cao ráo và “cao cấp hóa” hơn so với thiết kế quen thuộc của Lead.

honda-ld125link-3-1771844015270.jpg

Đáng chú ý, xe sử dụng màn hình LCD dạng tròn, có hiển thị vòng tua máy – một trang bị hiếm thấy trên các mẫu tay ga phổ thông của Honda tại Việt Nam. Sự xuất hiện của đồng hồ tròn không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang lại cảm giác mới mẻ trong trải nghiệm người dùng.

honda-ld125link-7-1771844018807.jpg

Phía sau, cụm đèn hậu được làm lại với phong cách cách điệu hơn, xi-nhan tách rời và đặt thấp. Cách bố trí này giúp đuôi xe trông thanh thoát và khác biệt so với kiểu thiết kế tích hợp phổ biến hiện nay.

Trang bị đủ dùng, giá bán ngang Lead cao cấp

Honda LD125Link được trang bị Smartkey và hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước. Chiều cao yên 735 mm phù hợp với vóc dáng đa số người dùng châu Á, đặc biệt là khách hàng nữ.

honda-ld125link-4-1771844017314.jpg

Xe sử dụng động cơ 124cc làm mát bằng gió cưỡng bức, sản sinh công suất 9,4 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Thông số này ở mức vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, ưu tiên tiết kiệm và độ bền hơn là khả năng tăng tốc mạnh mẽ.

honda-ld125link-5-1771844019738.jpg

Tại Trung Quốc, mẫu xe có giá khoảng 12.180 NDT (tương đương gần 46 triệu đồng), ngang ngửa mức giá của Honda Lead 125 bản cao nhất đang bán tại Việt Nam.

Khả năng về Việt Nam: Ẩn số đáng chờ đợi

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp chưa đồng nghĩa sản phẩm chắc chắn sẽ được phân phối trong nước. Tuy nhiên, động thái này cho thấy Honda có thể đang chuẩn bị một hướng làm mới cho dòng xe ga 125cc vốn đã quen thuộc.

honda-ld125link-6-1771844018227.jpg

Nếu LD125Link thực sự được đưa về Việt Nam, phân khúc xe ga phổ thông có thể trở nên sôi động hơn với một lựa chọn mang “DNA Lead” nhưng diện mạo hiện đại, trẻ trung và khác biệt rõ rệt so với trước đây.

