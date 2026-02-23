Xe sedan hạng D công suất 544 mã lực, trang bị tiên tiến, giá hơn 1,1 tỷ đồng

(GLO)-Dongfeng vừa tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Malaysia với Dongfeng 007, mẫu sedan điện 5 cửa còn được biết đến với tên gọi eπ (yipai) 007 tại Trung Quốc.

Dongfeng 007 2026 được định vị cạnh tranh trực tiếp với BYD Seal, đồng thời có lợi thế về giá bán thấp hơn trong cùng phân khúc. Đáng chú ý, Dongfeng 007 là mẫu xe điện nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) đầu tiên ra mắt tại Malaysia sau khi các ưu đãi thuế xe điện bị bãi bỏ, vì vậy mức giá niêm yết ban đầu tương đối cao nhưng đã được hãng áp dụng ưu đãi ra mắt để tăng sức cạnh tranh.

Dongfeng 007 2026. Ảnh: S.T

Cụ thể, Dongfeng 007 được phân phối với hai phiên bản gồm Premium dẫn động cầu sau (RWD) và Prime dẫn động bốn bánh (AWD). Giá niêm yết lần lượt là 169.888 Ringgit (tương đương 1,117 tỷ đồng) và 195.888 Ringgit (1,288 tỷ đồng). Sedan này đi kèm bảo hành 6 năm không giới hạn số km cho toàn bộ xe và 8 năm không giới hạn số km cho pin và mô-tơ điện.

Về kích thước, Dongfeng 007 sở hữu chiều dài 4.880 mm, rộng 1.895 mm, cao 1.476 mm, trục cơ sở 2.915 mm. So với BYD Seal, mẫu xe của Dongfeng dài hơn 80 mm, rộng hơn 20 mm, cao hơn 16 mm, trong khi trục cơ sở ngắn hơn 5 mm. Kiểu dáng tổng thể mang đậm phong cách sedan điện Trung Quốc với đầu xe thấp, cửa sổ không khung, tay nắm cửa phẳng bật điện, đèn pha tách rời cùng dải đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng.

Phiên bản RWD của Dongfeng 007 dùng bộ mâm hợp kim 18 inch, trong khi bản AWD trang bị mâm 19 inch hai tông màu, đi kèm ốp kẹp phanh màu đỏ. Một số trang bị độc quyền tại Trung Quốc như cánh gió chủ động hay cửa kiểu cánh chim không xuất hiện trên phiên bản Malaysia.

Dongfeng 007 Premium RWD sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Xe dùng pin LFP dung lượng 73,48 kWh, cho tầm hoạt động 650 km theo chuẩn CLTC và khoảng 530 km theo tiêu chuẩn WLTP thực tế hơn.

Trong khi đó, Dongfeng 007 Prime AWD được bổ sung mô-tơ điện thứ hai ở cầu trước, nâng tổng công suất lên 544 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,9 giây. Do nhu cầu năng lượng cao hơn, tầm hoạt động giảm xuống 565 km CLTC, tương đương khoảng 463 km WLTP.

Khả năng sạc của Dongfeng 007 cũng là điểm đáng chú ý. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 200 kW (với pin từ 73,48 kWh), cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 16 phút. Tuy nhiên, sạc AC chỉ đạt tối đa 6,6 kW, thấp hơn kỳ vọng trong phân khúc. Bù lại, xe có tính năng V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Bên trong khoang cabin, Dongfeng 007 theo đuổi phong cách tối giản, gần như loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý. Trung tâm là màn hình cảm ứng 15,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp màn hình hiển thị người lái 8,8 inch và hệ thống âm thanh 19 loa hỗ trợ âm thanh vòm Wanos. Bảng điều khiển trung tâm cao tích hợp hai giá đỡ điện thoại, trong đó có sạc không dây Qi.

Nội thất dùng chất liệu giả da, với hai tùy chọn màu đen - trắng cho bản RWD và xám - trắng cho bản AWD. Ghế trước chỉnh điện và thông gió, ghế lái có bộ nhớ vị trí, hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh, cốp sau đóng mở điện dung tích 452 lít và một khoang hành lý trước (frunk) cỡ nhỏ, dù một số trang bị như điều hòa tự động một vùng hay vô-lăng chỉ chỉnh độ nghiêng bị đánh giá là chưa tương xứng phân khúc.

007 2026 được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ lái ADAS, bao gồm phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng có dừng/khởi hành, hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo mở cửa. Riêng phiên bản Prime AWD được bổ sung hệ thống giám sát người lái, nâng cao mức độ an toàn chủ động.