Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

(GLO)-: Mẫu SUV cỡ B của Honda tại Nhật Bản bước sang phiên bản 2026 với loạt tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị. Đáng chú ý, xe chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời bổ sung phiên bản Cross Touring mới mang phong cách thể thao, dã ngoại hơn.

Chuyển đổi hoàn toàn sang hybrid, nói lời chia tay động cơ tăng áp

Tại thị trường Nhật Bản, Honda ZR-V – mẫu xe được biết đến với tên gọi Honda HR-V tại Mỹ và Trung Quốc – vừa được nâng cấp sau gần 4 năm có mặt trên thị trường.

Honda HR-V 2026 ra mắt

Ở lần làm mới này, Honda không thực hiện cuộc “đại phẫu” thiết kế như kỳ vọng của nhiều khách hàng. Thay vào đó, hãng xe Nhật tập trung tinh chỉnh trang bị và cơ cấu phiên bản. Thay đổi quan trọng nhất nằm ở hệ truyền động khi toàn bộ danh mục sản phẩm chuyển sang sử dụng hybrid e:HEV 2.0L, loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng tăng áp 1.5L trước đây.

Hệ thống hybrid tự sạc này cho công suất kết hợp 181 mã lực, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Nâng cấp nhẹ thiết kế, bổ sung màu sơn và mâm mới

Phiên bản cao cấp Z gần như giữ nguyên kiểu dáng tổng thể, tiếp tục sử dụng lưới tản nhiệt nan dọc đặc trưng. Tuy nhiên, xe được bổ sung các màu sơn mới như Twilight Mist Black, Meteoroid Gray và Seabed Blue, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu kép mới.

Bên trong khoang lái, bản Z được tăng cường trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình giải trí 9 inch tích hợp Google, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, ghế chỉnh điện có sưởi, nội thất bọc da, điều hòa tự động hai vùng và camera đa góc quan sát.

Phiên bản Black Style tiếp tục được phát triển dựa trên bản Z nhưng nhấn mạnh phong cách tối màu. Xe sở hữu lưới tản nhiệt tổ ong, loạt chi tiết sơn đen Crystal Black, bộ mâm 18 inch Berlina Black cùng không gian nội thất tông đen chủ đạo.

Cross Touring – tân binh mang phong cách dã ngoại

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đợt nâng cấp là sự xuất hiện của phiên bản Cross Touring hoàn toàn mới. Biến thể này vay mượn lưới tản nhiệt tổ ong và hốc hút gió cản trước từ HR-V bản Mỹ, mang đến diện mạo khỏe khoắn hơn.

Ngoại thất xe được gia cố bằng ốp gầm phong cách nhôm, ốp sườn, các chi tiết bảo vệ thân xe và bộ mâm 18 inch sơn đen nhám. Khách hàng có thể lựa chọn màu sơn độc quyền Desert Beige, kết hợp nội thất da cùng tông màu và chỉ khâu cam tạo điểm nhấn tương phản.

Giá bán dự kiến tăng nhẹ, ra mắt cuối tháng 3/2026

Honda cho biết Honda ZR-V sẽ chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 26/3/2026. Giá bán chưa được công bố chính thức, song theo truyền thông địa phương, xe có thể dao động từ 3.707.000 – 4.727.800 Yên (tương đương khoảng 741 – 945 triệu đồng).

So với phiên bản tiền nhiệm, mức giá khởi điểm dự kiến cao hơn khoảng 72.600 Yên (khoảng 15 triệu đồng), phản ánh việc bổ sung trang bị tiêu chuẩn và chuyển đổi hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid.