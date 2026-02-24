Thế hệ mới của Toyota Fortuner chính thức lộ diện khi chạy thử: Thay đổi toàn diện, sẵn sàng tạo sức ép lớn lên Ford Everest

(GLO)-Hình ảnh chạy thử tại Thái Lan cho thấy Toyota Fortuner 2026 không còn là bản nâng cấp nhẹ, mà là màn lột xác đáng chú ý với thiết kế mới, khung gầm cải tiến và loạt công nghệ được kỳ vọng, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của phân khúc SUV 7 chỗ khung rời.

Sau gần một thập kỷ kể từ lần thay đổi thế hệ gần nhất vào năm 2015, Toyota dường như đã sẵn sàng cho một cuộc “đại tu” thực sự dành cho Fortuner. Việc xe xuất hiện trên đường phố Thái Lan trong lớp ngụy trang kín mít cho thấy quá trình phát triển đã bước sang giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, trước khi ra mắt chính thức trong năm 2026.

Thân xe vuông vức hơn, dáng đứng bề thế đậm chất SUV khung rời. Ảnh: S.T

Diện mạo vuông vức, đậm chất SUV truyền thống

Dù bị che chắn kỹ lưỡng, những đường nét tổng thể của xe vẫn cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Thân xe có xu hướng vuông vức và bề thế hơn, tạo cảm giác chắc nịch thay vì các đường bo tròn mềm mại như thế hệ hiện tại.

Khu vực đuôi xe đặc biệt gây chú ý với thiết kế thẳng đứng, phần kính hậu và cửa cốp tạo thành một khối liền mạch, mang phong cách khỏe khoắn, thực dụng. Cụm đèn hậu dường như được tái thiết kế hoàn toàn theo hướng mảnh hơn, sắc nét hơn, trong khi cản sau dày bản nhấn mạnh vẻ cơ bắp – yếu tố vốn được khách hàng Fortuner ưa chuộng.

Phía trước xe dù chưa lộ diện hoàn toàn nhưng nhiều nguồn tin nhận định mẫu SUV này sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota: lưới tản nhiệt lớn hơn, các hốc gió rõ ràng hơn và cụm đèn LED thanh mảnh, tương tự phong cách hiện đại mà hãng đang triển khai trên nhiều dòng sản phẩm toàn cầu.

Nếu những thay đổi này trở thành hiện thực, Fortuner 2026 sẽ mang diện mạo trẻ trung, góc cạnh và “đô con” hơn đáng kể – một bước chuyển mình cần thiết trong bối cảnh thị hiếu khách hàng ngày càng ưu tiên thiết kế mạnh mẽ, cá tính.

Giữ khung gầm rời, nâng cấp nền tảng

Điểm đáng chú ý nhất là Fortuner nhiều khả năng vẫn trung thành với cấu trúc khung gầm rời (ladder-frame). Tuy nhiên, đây sẽ là phiên bản nâng cấp của nền tảng IMV – cấu trúc đang được sử dụng trên thế hệ mới của Toyota Hilux.

Việc duy trì khung gầm rời cho thấy Toyota tiếp tục đặt trọng tâm vào độ bền bỉ, khả năng vận hành địa hình và sức kéo – những yếu tố đã làm nên danh tiếng của Fortuner tại các thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và Úc. Trong khi nhiều mẫu SUV đô thị chuyển sang khung gầm liền khối (monocoque), Fortuner vẫn giữ “chất” SUV truyền thống, phục vụ nhóm khách hàng cần một chiếc xe đa dụng thực thụ.

Nền tảng mới được kỳ vọng cải thiện độ cứng vững thân xe, tối ưu khả năng cách âm và nâng cao độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao – những điểm từng bị đánh giá chưa thực sự nổi bật trên thế hệ hiện hành.

Động cơ quen thuộc, có thể bổ sung hybrid

Về hệ truyền động, các tùy chọn động cơ xăng 2.7L và diesel 2.8L nhiều khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động tùy từng thị trường. Đây là các cấu hình đã được kiểm chứng về độ tin cậy và phù hợp với điều kiện vận hành đa dạng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh điện hóa đang trở thành xu hướng toàn cầu, không loại trừ khả năng Fortuner 2026 sẽ có thêm phiên bản mild-hybrid 48V. Giải pháp này không thay đổi hoàn toàn cấu trúc vận hành, nhưng có thể giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải và tăng độ mượt khi tăng tốc – đặc biệt quan trọng khi các tiêu chuẩn khí thải ngày càng siết chặt.

Nội thất và công nghệ: Bước nhảy vọt?

Khoang cabin hiện chưa bị “soi” rõ, song nhiều đồn đoán cho rằng Toyota sẽ đầu tư mạnh tay cho phần công nghệ. Cụm màn hình kép 12,3 inch – gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm – có thể trở thành trang bị chủ đạo trên các phiên bản cao cấp.

Bên cạnh đó, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện đầy đủ với các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và ga tự động thích ứng. Nếu được trang bị toàn diện, đây sẽ là bước tiến lớn so với Fortuner hiện tại và giúp mẫu xe này thu hẹp khoảng cách công nghệ với Ford Everest – đối thủ đang được đánh giá cao về hệ thống hỗ trợ lái.

Ngoài ra, không gian nội thất nhiều khả năng cũng được tinh chỉnh theo hướng cao cấp hơn, với vật liệu hoàn thiện tốt hơn, bố cục hiện đại và khả năng cách âm được cải thiện.

Cuộc tái định vị trong phân khúc SUV 7 chỗ

Phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam và khu vực ASEAN đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Sự nâng cấp mạnh mẽ từ các đối thủ buộc Toyota phải thay đổi nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu.

Fortuner 2026, nếu hội tụ đủ những thay đổi về thiết kế, công nghệ và vận hành như kỳ vọng, sẽ không chỉ là một bản nâng cấp thông thường. Đây có thể là màn tái định vị toàn diện: hiện đại hơn để thu hút nhóm khách hàng trẻ, nhưng vẫn giữ cốt lõi bền bỉ – thực dụng đã tạo nên danh tiếng của dòng xe này.

Sự xuất hiện của nguyên mẫu chạy thử cho thấy ngày ra mắt chính thức không còn xa. Và khi tấm màn ngụy trang được gỡ bỏ, Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường SUV 7 chỗ trong năm 2026.