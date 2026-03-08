Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 sẽ về Việt Nam, giá gần 300 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Tại sự kiện triển lãm xe máy quốc tế Rome Motodays 2026 diễn ra tại Ý, Honda đã chính thức trình làng phiên bản giới hạn Honda SH150i Special Edition HRC 2026.

Phiên bản xe tay ga cao cấp Honda SH150i Special Edition HRC lấy cảm hứng từ các “chiến mã” của đội đua Honda Racing Corporation (HRC). Toàn bộ lô xe này được xuất xưởng từ nhà máy Atessa của Honda tại Ý, với số lượng giới hạn 500 chiếc.

honda-sh150i-5.jpg
Động cơ eSP+ mạnh mẽ trên Honda SH150i HRC

Honda SH150i Special Edition HRC khoác lên mình bộ tem đặc trưng của HRC với sự kết hợp của ba tông màu: đỏ biểu tượng cho sức mạnh), xanh (công nghệ) và trắng (sự tinh tế). Đây là bảng màu biểu tượng thường chỉ xuất hiện trên các siêu mô tô như CBR1000RR-R Fireblade.

honda-sh125i-1.jpg
Ảnh: Honda

Không chỉ đơn thuần là một bộ tem trang trí, màu sắc HRC còn mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử đua xe lâu đời của Honda. Đây cũng là cách hãng xe Nhật Bản khéo léo đưa yếu tố motorsport vào một mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Xe máy Honda SH150i HRC 2026 sử dụng cỗ máy 4 van, làm mát bằng chất lỏng, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ khắt khe nhất hiện nay. Động cơ được tinh chỉnh để vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ khoảng 45,7 km/lít.

edit-honda-sh125i-4.jpg
Ảnh: Honda

Màn hình TFT 4.2 inch thay thế hoàn toàn cụm đồng hồ truyền thống, màn hình màu TFT mới hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cho phép người lái điều hướng, nhận cuộc gọi và nghe nhạc trực tiếp thông qua cụm nút điều khiển trên tay lái.

honda-sh125i-3.jpg
Mỗi chiếc Honda SH150i Special Edition HRC xuất xưởng có đánh số thứ tự xxx/500. Ảnh: Honda

Điểm nhấn quan trọng nhất của phiên bản Honda SH150i Special Edition HRC chính là sự khan hiếm. Theo công bố từ thị trường châu Âu, chỉ có duy nhất 500 chiếc được sản xuất và đánh số thứ tự riêng biệt cho toàn cầu.

Mỗi xe đều được đánh số thứ tự riêng, tạo nên giá trị sưu tầm rõ rệt. Trong thị trường xe tay ga cao cấp, những phiên bản limited như vậy thường có xu hướng tăng giá theo thời gian, đặc biệt khi số lượng xe nhập về mỗi quốc gia rất ít.

Ngoài ra, Honda cũng cam kết bảo hành dàn áo HRC trong 6 năm, đồng thời đảm bảo nguồn phụ tùng chính hãng trong thời gian dài. Điều này giúp chủ xe hoàn toàn yên tâm khi sử dụng hoặc bảo quản như một mẫu xe sưu tầm.

honda-sh125i-150i-2.jpg
Ảnh: Honda

Theo thông tin từ đơn vị nhập khẩu, chỉ có khoảng 50 chiếc Honda SH Special Edition HRC dự kiến được đưa về Việt Nam nhanh nhất vào tháng 6-2026. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, đăng kiểm đơn vị này sẽ bàn giao xe cho khách đặt mua cũng như phân phối ra thị trường. Đại diện đơn vị nhập khẩu Honda SH Special Edition HRC thông báo giá bán khoảng gần 300 triệu đồng.

