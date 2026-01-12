Honda SH 160i 2026 bản cao cấp nhất về Việt Nam, giá hơn 104 triệu đồng

(GLO)-Honda SH 160i 2026 phiên bản Thể thao hiện đang là biến thể có giá cao nhất trong dòng SH tại Việt Nam, với mức giá niêm yết lên tới 104,29 triệu đồng.

Không chỉ đơn thuần là một mẫu xe tay ga, SH 160i/125i 2026 tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế và phong cách sống thượng lưu trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Honda SH 160i 2026 phiên bản Thể thao. Ảnh: S.T

Được ví như “chuẩn mực” của dòng xe tay ga hạng sang, Honda SH 160i/125i 2026 mang đến một định nghĩa mới về đẳng cấp và sự hoàn hảo trong từng chi tiết. Mẫu xe không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn là tuyên ngôn phong cách của những khách hàng đề cao giá trị khác biệt, gu thẩm mỹ tinh tế và công nghệ hiện đại.

Thiết kế đậm chất châu Âu, lịch lãm và thể thao

Mang đậm tinh thần thiết kế châu Âu, Honda SH 160i/125i 2026 sở hữu diện mạo thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ, lịch lãm đặc trưng của dòng SH. Ở phiên bản mới, Honda bổ sung các tùy chọn màu sắc sang trọng, trong đó nổi bật là màu xanh thể thao từng xuất hiện trên SH350i, bên cạnh các gam xám và trắng mới tinh tế, giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn mà vẫn giữ trọn vẻ cao cấp vốn có.

Ngoại hình của xe được nhấn mạnh bởi cụm đèn pha LED hiện đại, thừa hưởng thiết kế từ SH350i, mang lại khả năng chiếu sáng mạnh mẽ hơn, đồng thời gia tăng chất thể thao và cá tính cho tổng thể.

Động cơ mạnh mẽ, vận hành an toàn

Honda SH 160i/125i 2026 được trang bị động cơ eSP+ 4 van, tối ưu hiệu suất vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, thân thiện với môi trường. Trên các phiên bản phanh ABS, xe còn được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, sử dụng cảm biến tốc độ bánh trước và bánh sau nhằm hạn chế trượt bánh khi tăng ga đột ngột, mang lại sự an tâm tối đa cho người lái trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Lần đầu xuất hiện màn hình TFT hiện đại

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honda SH 160i/125i 2026 chính là màn hình TFT 4,2 inch, lần đầu tiên được trang bị trên dòng SH. Màn hình hiển thị sắc nét, chuyển động mượt mà, cho phép tùy chỉnh thông số và màu sắc hiển thị theo sở thích người dùng. Thiết kế tối giản trên nền đen không chỉ mang lại cảm giác cao cấp mà còn góp phần nâng tầm thẩm mỹ cho cụm đồng hồ trung tâm.

Trang bị tiện nghi và an toàn vượt trội

Các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên mặt đường trơn trượt. Bên cạnh đó, hộc chứa đồ phía trước được thiết kế hoàn toàn mới với không gian rộng rãi hơn, tích hợp cổng sạc USB Type-C, cho phép sạc nhanh các thiết bị di động trong suốt hành trình – một nâng cấp thiết thực, đậm chất công nghệ.

Kết nối thông minh với My Honda+

Khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc, Honda SH 160i/125i 2026 được trang bị hệ thống kết nối Bluetooth My Honda+, cho phép đồng bộ với điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu, vị trí đỗ xe cũng như cập nhật các tin tức, sự kiện từ Honda Việt Nam.

Đáng chú ý, hệ thống còn bổ sung các tính năng mới như cảnh báo sắp hết nhiên liệu, nhắc nhở sự kiện cá nhân hiển thị trực tiếp trên màn hình xe, cảnh báo khi quên tắt khóa điện hoặc khi xe phát sinh lỗi kỹ thuật. Ngoài ra, tính năng OTA Update cho phép cập nhật phần mềm Bluetooth trực tiếp qua ứng dụng My Honda+, giúp hệ thống luôn ổn định và tương thích tốt hơn.

Khẳng định “vua tay ga” tại Việt Nam

Với những nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ, khả năng kết nối và an toàn, Honda SH 160i/125i 2026 không chỉ giữ vững danh xưng “vua tay ga” mà còn tiếp tục nâng cao chuẩn mực của dòng xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam. Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng, tiện nghi và hiệu năng vượt trội trong từng khoảnh khắc di chuyển.