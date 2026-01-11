Honda Việt Nam ra mắt xe máy điện Honda UC3

(GLO)- Honda Việt Nam ra mắt mẫu xe máy điện hoàn toàn mới - Honda UC3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa xe máy tại thị trường Việt Nam.

Ngày 10-1, Honda Việt Nam tổ chức sự kiện “ONWARD (Hướng về phía trước) - Mở lối tương lai xanh” tại Hà Nội, nổi bật nhất là màn ra mắt Honda UC3. Mẫu xe máy điện mới được xác định là một bước trong chiến lược điện hóa xe máy của Honda Việt Nam.

Mẫu xe máy điện Honda UC3 của Honda Việt Nam

Honda UC3 được phát triển dựa trên ý tưởng Intelligent Urban Life Partner (Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống đô thị). Đây cũng là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda tại khu vực ASEAN được trang bị pin LFP cố định (Lithium sắt phốt phát) đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136 về pin và điện, với vỏ pin làm từ hợp kim nhôm và có dung lượng 3.174 kWh.

Đồng thời, pin được bố trí cố định dưới sàn xe giúp duy trì không gian cốp rộng rãi với dung tích lên tới 26 lít, đảm bảo sự tiện lợi trong sinh hoạt đô thị thường ngày.

Honda UC3 thiết kế tối giản, gọn gàng phù hợp di chuyển trong đô thị.

Honda UC3 sở hữu thiết kế hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, nổi bật với các đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe và phần đuôi vòm cong đặc trưng tạo dấu ấn nhận diện riêng. Mẫu xe được ra mắt với 2 phiên bản và 3 màu sắc, bao gồm phiên bản Tiêu chuẩn (Xanh ngọc trai Tahiti và Trắng ngọc trai) và phiên bản Đặc biệt (Đen thiên thạch).

Với công nghệ pin và hệ thống phanh tái sinh năng lượng, xe có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 120km chỉ với một lần sạc (theo tiêu chuẩn WMTC - Chu trình thử nghiệm xe máy thế giới), kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng hiệu quả.

Pin được sạc lại thông qua cổng sạc chuẩn CHAdeMO. Bộ sạc 1200 W đi kèm cho phép sạc nhanh từ 0% lên 100% trong khoảng 4 giờ, và từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ.

Màn hình TFT 5 inch hiện đại kết nối công nghệ độc quyền Honda RoadSync®

Màn hình TFT 5 inch hiện đại kết nối công nghệ độc quyền Honda RoadSync®, cho phép người dùng kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth®, hỗ trợ nghe gọi, dẫn đường và các tiện ích khác, mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Honda UC3 được trang bị mô tơ điện mạnh mẽ cùng nhiều tiện ích thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Mô tơ điện tích hợp tại bánh sau do Honda phát triển với công suất tối đa 6.0 kW, đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả khi di chuyển qua khu vực ngập nước. Tốc độ tối đa 80 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0-20m tương đương các dòng xe xăng phân khối 160cc.

Bánh trước gắn phanh đĩa trong khi phanh sau vẫn là dạng tang trống. Hệ thống phanh kết hợp CBS, chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Honda UC3 sử dụng bộ khung hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho xe điện nhằm tối ưu khả năng chịu tải của pin và cải thiện độ ổn định. Hệ thống làm mát bằng không khí được tích hợp để đảm bảo các thành phần điện hoạt động hiệu quả và bền bỉ trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo thông tin từ website toàn cầu của hãng Honda, Honda UC3 được sản xuất tại nhà máy Honda ở Thái Lan để cung cấp cho cả thị trường Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn đầu.

Honda Việt Nam cho biết mẫu xe máy điện Honda UC3 sẽ được bán ta từ tháng 6-2026. Mức giá chính thức sẽ được công bố trước thời điểm mở bán. Tham khảo thị trường Thái Lan, Honda UC3 có giá đề xuất 132.600 baht, tương đương khoảng 110 triệu đồng.