Ducati Panigale V2 S 2026 ra mắt tại Việt Nam, giá 759 triệu đồng

(GLO)- Đơn vị phân phối thương hiệu Ducati tại Việt Nam vừa giới thiệu Panigale V2 S 2026 ra thị trường. Panigale V2 S 2026 tạo lợi thế thiết kế mới, trọng lượng nhẹ, công nghệ điện tử hiện đại và khả năng vận hành cân bằng giữa phố và track.

Panigale V2 S là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Panigale V2 2026, xe được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối chính hãng. Mẫu sportbike tầm trung của Ducati nâng cấp diện mạo, động cơ mới 890 phân khối, trọng lượng nhẹ hơn 17 kg so với tiền nhiệm.

So với thế hệ trước, Ducati Panigale V2 S 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế, khung sườn, trọng lượng và động cơ, hướng đến mục tiêu thân thiện hơn khi sử dụng hàng ngày nhưng vẫn giữ được DNA thể thao đặc trưng của thương hiệu Italia.

Ducati Panigale V2 S 2026 được tinh chỉnh toàn diện mang diện mạo gọn gàng và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED thiết kế lại cùng dải đèn định vị sắc sảo, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn đậm chất sportbike.

Tay lái được điều chỉnh vị trí cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm, giúp cải thiện tư thế ngồi, tăng độ thoải mái khi vận hành trong đô thị và nâng cao khả năng kiểm soát khi đánh lái.

Panigale V2 S 2026 nâng cấp với màn hình TFT 5 inch giao diện mới, tối ưu khả năng hiển thị thông số vận hành. Người lái có thể lựa chọn ba chế độ hiển thị tương ứng với các chế độ lái road, road pro và track, Đồng thời màn hình có khả năng tự điều chỉnh độ sáng theo điều kiện môi trường, tăng tính tiện dụng khi di chuyển cả ban ngày lẫn ban đêm.

Động cơ sử dụng trên Ducati Panigale V2 S 2026 loại 2 xi-lanh, công suất 120 mã lực, mô-men xoắn 93,3 Nm. So với đời trước có dung tích động cơ lớn hơn, công suất bản mới giảm khoảng 35 mã lực, sức kéo giảm 10,7 Nm. Tỷ lệ công suất/trọng lượng của mẫu xe đời cũ là 1:1,24, ở Panigale V2 S mới là 1:1,46.

Phiên bản S được trang bị hệ thống treo trước và sau Ohlins cao cấp, giúp tối ưu độ ổn định khi vào cua và tăng độ chính xác khi vận hành ở tốc độ cao. Hệ thống phanh sử dụng đĩa đôi cho bánh trước và đĩa đơn cho bánh sau, đi kèm bộ mâm 17 inch cho cả hai bánh, đảm bảo khả năng kiểm soát lực phanh và độ bám đường.

Ducati Panigale V2 S 2026 được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại như hệ thống đo quán tính 6 trục, kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu, ABS khi vào cua và sang số nhanh Quick Shift thế hệ 2.0, giúp nâng cao độ an toàn và hiệu suất vận hành.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được làm mới hoàn toàn, trong khi cặp ống xả đặt dưới yên - chi tiết từng xuất hiện trên các mẫu superbike huyền thoại của Ducati, chính thức quay trở lại trên Panigale, tạo điểm nhấn đậm chất hiệu suất cao.

Một trong những thay đổi lớn nhất trên Ducati Panigale V2 S 2026 nằm ở kết cấu khung sườn và động cơ. Cả khung chính và khung phụ đều được chế tạo từ nhôm đúc, góp phần đưa trọng lượng khô của xe xuống còn khoảng 176 kg, nhẹ hơn 17 kg so với thế hệ trước.

Có thể thấy Ducati đã điều chỉnh định hướng sản phẩm, không còn đặt nặng yếu tố đường đua thuần túy mà tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu suất và tính thực dụng. Việc giảm dung tích và sức mạnh động cơ đi kèm tối ưu trọng lượng giúp Ducati Panigale V2 S 2026 trở nên dễ kiểm soát, phù hợp cả khi chạy track, linh hoạt trong điều kiện giao thông thực tế.

Tại thị trường Việt Nam, giá bán Ducati Panigale V2 S 2026 là 759 triệu đồng.