Các hãng ô tô nổi tiếng gắn liền với hình ảnh loài ngựa

(GLO)- Hình ảnh loài ngựa biểu trưng cho sức mạnh, tốc độ và sự bền bỉ… không chỉ được nhiều hãng ô tô danh tiếng trên thế giới lựa chọn làm biểu tượng trên logo mà còn truyền tải triết lý, di sản và tinh thần của nhà sản xuất.

Một số hãng xe và các mẫu xe cụ thể sử dụng hình ảnh con ngựa để tượng trưng cho tốc độ, sức mạnh và di sản thông qua cả tên gọi và logo mang tính biểu tượng của chúng.

Ferrari

Nổi tiếng nhất thế giới có thể kể đến chú ngựa chồm "Prancing Horse" trên logo của Ferrari. Biểu tượng này thường được thể hiện dưới dạng hình chữ nhật với dòng chữ Ferrari, hoặc hình chiếc khiên với chữ viết tắt SF (Scuderia Ferrari).

Logo con ngựa tung vó trên siêu xe Ferrari. Ảnh: Motor1. (Nguồn: vnexpress.net)

Con ngựa đen ban đầu là biểu tượng của Bá tước Francesco Baracca, một phi công huyền thoại của lực lượng không quân Italy trong Thế chiến thứ nhất; ông đã vẽ nó lên bên hông mỗi chiếc máy bay mà ông lái. Nền màu vàng là đại diện cho Modena, quê nhà của ông Enzo Ferrari. Sau khi Baracca hy sinh, gia đình ông đã đề nghị Enzo Ferrari sử dụng biểu tượng này trên xe đua như một "lá bùa" may mắn.

Năm 1932, Ferrari lần đầu tiên đưa hình ảnh ngựa chồm lên xe đua do chính ông điều hành đội đua. Từ đó, biểu tượng này gắn liền với những chiến thắng trên đường đua và trở thành một phần không thể tách rời của thương hiệu Ferrari.

Loài ngựa vốn là biểu tượng phổ biến của sức mạnh và tốc độ, nhưng với Ferrari hình ảnh ngựa chồm còn mang nhiều tầng ý nghĩa hơn. Đó là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu, sự bứt phá và khát vọng chiến thắng. Bên cạnh đó, còn là niềm tự hào dân tộc.

Hình ảnh nền vàng phía sau biểu tượng ngựa đen là màu sắc đại diện cho thành phố Modena - quê hương của Ferrari. Ngoài ra, ba dải màu xanh, trắng, đỏ phía trên logo tượng trưng cho quốc kỳ Ý, nhấn mạnh nguồn gốc và bản sắc quốc gia của thương hiệu.

Porsche

Một chú ngựa khác cũng nổi tiếng không kém là trên logo của Porsche. Biểu tượng này lần đầu xuất hiện trên vô lăng của mẫu Porsche 356 vào năm 1952.

Logo của Porsche mang hình dáng chiếc khiên và chú ngựa ở trung tâm. Ảnh: Porsche. (Nguồn: vnexpress.net)

Logo Porsche nổi bật với hình chú ngựa đang chồm lên giữa tấm khiên nhiều họa tiết. Không chỉ đơn thuần là chi tiết trang trí, biểu tượng này gắn liền với lịch sử hình thành thương hiệu và nguồn gốc địa lý của hãng xe Đức.

Cha đẻ của biểu tượng này chính là ông Franz Xaver Reimspiess, lấy cảm hứng từ biểu tượng con ngựa của thành phố Stuttgart. Các sọc đỏ/đen và cặp sừng cách điệu thể hiện biểu tượng truyền thống của vùng Württemberg-Hohenzollern.

Tên "Stuttgart" bắt nguồn từ tiếng Đức - Stuotgarten, nghĩa là "nông trại nuôi ngựa". Vì vậy, hình ảnh con ngựa chồm lên chính là biểu tượng lịch sử đại diện cho vùng đất này. Khi thiết kế logo, Porsche đã đưa hình chú ngựa vào trung tâm, bao quanh là các sọc đen, đỏ và họa tiết sừng hươu, vốn là biểu trưng của bang Baden-Württemberg. Cách kết hợp này thể hiện rõ niềm tự hào về nguồn cội của thương hiệu xe thể thao đến từ Đức.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, chú ngựa còn là biểu tượng của tốc độ, sức mạnh và sự bền bỉ - những phẩm chất mà Porsche theo đuổi trong quá trình phát triển sản phẩm. Hình ảnh con ngựa đang vươn lên cũng được xem là biểu trưng cho khát vọng chinh phục và tinh thần thể thao đặc trưng của hãng xe này.

Ford Mustang

Mẫu xe được đặt tên theo loài ngựa hoang dã của Mỹ, với logo là hình ảnh một con ngựa phi nước đại. Đây là một trong những logo đặc trưng của một mẫu xe dễ nhận biết nhất trong lịch sử.

Biểu tượng con ngựa tượng trưng cho hiệu suất và sự tự do kể từ khi chiếc xe ra mắt năm 1964. Không giống như hình bầu dục màu xanh tiêu chuẩn của Ford, biểu tượng này được thiết kế để mang đến cho Mustang một bản sắc riêng biệt, đầy cá tính và nổi loạn.

Mustang là tên gọi của loài ngựa hoang sinh sống tại miền Tây nước Mỹ. Hình ảnh chú ngựa không cương, không yên, đang phi nước đại thể hiện khát vọng tự do, không bị ràng buộc, tinh thần gắn liền với văn hóa Mỹ. Khi xuất hiện trên đầu xe, biểu tượng này truyền tải thông điệp về sự phóng khoáng, cá tính và trải nghiệm lái đầy cảm xúc.

Carlsson

Thương hiệu Carlsson là một nhà sản xuất phụ kiện độ xe của Đức, chuyên về các dòng xe Mercedes. Công ty được thành lập bởi hai anh em Rolf và Andreas Hartge vào năm 1989 và được đặt tên để vinh danh tay đua xe rally người Thụy Điển Ingvar Carlsson, người từng lái xe cho Mercedes vào những năm 1980.

Logo ngựa của hãng độ Carlsson trên một mẫu Mercedes. Ảnh: GTSpirit. (Nguồn: vnexpress.net)

Hãng độ Đức sử dụng hình ảnh con ngựa đang phi nước đại làm logo. Chú ngựa tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, sức mạnh, tính độc quyền và sự năng động.

Pegaso

Pegaso là một thương hiệu ôtô nổi tiếng của Tây Ban Nha (1946-1994), nổi tiếng với những chiếc xe thể thao cao cấp và xe tải hạng nặng. Dù tên thương hiệu được đặt tên theo Pegasus, con ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp, logo lại thể hiện hình ảnh một con ngựa đang nhảy mà không có cánh. Nó được thiết kế để tượng trưng cho tốc độ, sức mạnh và sự tự do.

Logo ngựa trên một mẫu xe của Pegaso. Ảnh: RM Sotheby's. (Nguồn: vnexpress.net)

Kamaz

Hình ảnh con ngựa trong logo của Kamaz (hãng xe Nga) tượng trưng cho sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sức bền - những phẩm chất thiết yếu cho các dòng xe mạnh mẽ của hãng, vốn nổi tiếng với khả năng vượt qua những địa hình khó khăn.

Logo ngựa trên xe tải Kamaz. Ảnh: Turkmenportal. (Nguồn: vnexpress.net)

Ngoài vị thế là hãng sản xuất xe tải hàng đầu Nga, Kamaz còn nổi tiếng với sự thống trị tại giải đua Dakar Rally khắc nghiệt, một cuộc đua sức bền địa hình đầy thử thách, nơi các xe tải của hãng đã giành được nhiều danh hiệu, củng cố hình ảnh về "ngựa thồ" bền bỉ và đáng tin cậy.

Baojun

Baojun, một liên doanh giữa General Motors và SAIC Motor, sử dụng logo hình con ngựa. Tên thương hiệu Baojun trong tiếng Trung nghĩa là ngựa quý.

Logo cũ (trái) và hiện nay của hãng xe Trung Quốc Baojun. Ảnh: Baojun

Hình ảnh con ngựa được sử dụng để truyền tải các giá trị thương hiệu về sự nhanh nhẹn, sức mạnh, tự do và khát vọng đến thế hệ người mua xe trẻ tuổi tại Trung Quốc.

Logo ban đầu, được sử dụng từ khoảng năm 2010, có hình ảnh một con ngựa màu bạc rõ nét hơn bên trong một chiếc khiên. Vào tháng 1-2019, hãng ra mắt logo mới cho các dòng xe cao cấp hơn, hiện đại hơn (như SUV RS-5). Biểu tượng được cập nhật này là hình ảnh tối giản, trừu tượng và hình học của đầu ngựa, được thiết kế trông giống như một viên kim cương được cắt gọt.

Eicher

Eicher (Ấn Độ) - công ty mẹ của hãng xe máy Royal Enfield - sử dụng hình bóng trắng của một con ngựa trên nền bầu dục hoặc huy chương màu đỏ nằm ngang. Logo xuất hiện trên các dòng xe tải, xe buýt và máy kéo Eicher.