Ford Mustang Mach-E chính thức mở màn kỷ nguyên xe điện tại Việt Nam

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Ford Việt Nam đã chính thức bước chân vào thị trường xe điện bằng mẫu SUV thể thao Mustang Mach-E. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại thị trường trong nước, được giới thiệu với duy nhất một phiên bản: Premium AWD.

Mustang Mach-E Premium AWD có phạm vi di chuyển lên tới 550km sau mỗi lần sạc, được bán với giá 2,599 tỷ đồng. Tuy nhiên, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 100 triệu đồng. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng từ đầu tháng 10/2025. Mức giá khá cao phần lớn do xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico, chịu thuế nhập khẩu 35%.

mustang-mach-e-6.jpg

Dù là một mẫu SUV điện, Mustang Mach-E vẫn giữ DNA thể thao đặc trưng của dòng Mustang huyền thoại. Xe sử dụng logo “ngựa hoang” thay vì logo Ford truyền thống, nắp capo dài, cụm đèn hậu ba thanh đặc trưng. Ngoại hình nổi bật với kiểu dáng coupe thể thao, lưới tản nhiệt dạng chớp, đèn LED hiện đại, bộ mâm 19 inch, hệ thống cửa không tay nắm E-Latch.

Kích thước tổng thể của xe là 4.713 x 1.881 x 1.627 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.984 mm – chỉ nhỉnh hơn một chút so với đối thủ VinFast VF8 (4.750 x 1.900 x 1.660 mm).

ford-mustang-mach-e-3-1755248224.jpg

Khoang cabin được thiết kế tối giản theo xu hướng xe điện mới, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,5 inch tích hợp hệ điều hành SYNC 4A, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe trang bị điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây và dàn âm thanh Bang & Olufsen 10 loa cao cấp.

mustang-mach-e-8.jpg

Một điểm đáng chú ý là trần kính toàn cảnh không có rèm che, nhưng được xử lý đặc biệt để chống nóng vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 402 lít và có thể mở rộng đến 1.420 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có khoang chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 81 lít.

Mustang Mach-E Premium AWD được trang bị hai mô-tơ điện cho cầu trước và sau, sản sinh tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 676 Nm. Xe hỗ trợ chế độ lái "một bàn đạp" cho trải nghiệm điều khiển đặc trưng của xe điện.

2025-ford-mustang-mach-e-premium.jpg

Viên pin lithium-ion dung lượng 88 kWh giúp xe có thể đi được tối đa 550km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 150kW, cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 36 phút. Với sạc AC, xe có thể sạc bằng nguồn một pha (7,4kW) hoặc ba pha (11kW), thời gian sạc từ 10-80% mất khoảng 6 giờ.

Mustang Mach-E được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS, bao gồm: phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ phanh lùi, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát người lái và camera 360 độ.

Ford cũng đã triển khai hệ thống sạc tại 53 đại lý trên toàn quốc, đồng thời hợp tác mở rộng với các đối tác để nâng tổng số trạm sạc lên 275 điểm trong thời gian tới.

Với mức giá gần 2,6 tỷ đồng, Mustang Mach-E không nhắm đến đại đa số người dùng mà hướng tới nhóm khách hàng cao cấp, yêu thích thương hiệu Mustang và sẵn sàng trải nghiệm xe điện mới mẻ. Ford Việt Nam chưa đặt mục tiêu doanh số cụ thể mà coi đây là bước thử nghiệm phản ứng thị trường trước khi mở rộng danh mục sản phẩm xe điện trong tương lai.

ford-mustang-mach-e-premium-mach.jpg

Tuy nhiên, nếu muốn cạnh tranh về doanh số, Ford Mustang Mach-E sẽ phải đối đầu với các đối thủ mạnh như VinFast VF8 – mẫu SUV điện cỡ tương đương, nhưng giá chỉ khoảng một nửa (1,199 tỷ đồng) và hiệu năng cũng không hề kém cạnh.

null