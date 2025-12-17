Huyền thoại Peugeot 103 trở lại với phiên bản xe điện, giá ngang Honda SH

(GLO)- Peugeot 103 là dòng xe hai bánh đã từng thống trị đường phố nước Pháp. Sau 5 thập kỷ Peugeot hồi sinh một trong những dòng xe hai bánh biểu tượng nhất 103 dưới hình thức xe máy điện. Giá xe dự đoán khả năng sẽ ở mức 3.000 euro (3.500 USD).

Ra mắt lần đầu năm 1971, Peugeot 103 từng thống trị đường phố nước Pháp. Peugeot 103 chạy xăng nhanh chóng trở thành một trong những mẫu moped phổ biến nhất mọi thời đại nhờ thiết kế đơn giản, giá thành thấp và khả năng tiếp cận dễ dàn.

Xe gắn máy Peugeot 103 đời năm 1971. Ảnh: MotoPlanete

Peugeot 103 là những chiếc xe máy "đạp và nổ", nghĩa là người lái cần phải đạp để động cơ hai thì 50 phân khối khởi động. Và người điều khiển thậm chí không cần bằng lái - vì tốc độ tối đa chỉ khoảng 45 km/h - nên chúng rất được ưa chuộng cách đây 5 thập kỷ.

Peugeot 103 từng “làm mưa làm gió” ở nhiều quốc gia. Ảnh: Peugeot

Peugeot 103 đặc biệt được ưa chuộng tại nhiều nước, từng là niềm ao ước của giới chơi xe ở Việt Nam. Không khó để tìm thấy những ý kiến cho rằng đây là một trong những mẫu moped mang tính biểu tượng nhất từng được sản xuất.

Giờ đây, sau 5 thập kỷ, Peugeot hồi sinh tên gọi này dưới dạng xe máy điện. Và không giống như hầu hết các sản phẩm hồi sinh khác, Peugeot 103 vẫn giữ lại nhiều nét cổ điển đã giúp nó trở thành một biểu tượng trong làng giao thông châu Âu. Phiên bản mới hướng đến di chuyển đô thị, giữ tinh thần đơn giản, dễ tiếp cận của nguyên bản, phù hợp xu hướng giao thông xanh hiện nay.

Mẫu Peugeot 103 điện. Ảnh: Peugeot

Xe sẽ dùng pin có thể thay thế và gồm hai cấu hình: 1,6 kWh và 2,2 kWh. Hai cấu hình này dự kiến cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 45 km và 65 km tương ứng. Peugeot hiện chưa tiết lộ thông số công suất, nhưng hãng so sánh phiên bản 1,6 kWh với một chiếc xe tay ga 50 phân khối, và phiên bản 2,2 kWh với một chiếc xe 125 phân khối.

Các bộ phận như môtơ và bộ điều khiển sẽ được lấy từ mẫu concept SPx đã gây tiếng vang vào năm 2024. Khung xe cũng là loại nhôm liền khối với càng sau đơn. Xe trang bị phuộc Kayaba 37 mm và giảm xóc đơn phía sau với hệ thống liên kết. Xe nặng 103 kg. Môtơ trung tâm được kết nối với hệ thống truyền động bằng dây đai Kevlar, không chỉ hiệu quả hơn dây đai tiêu chuẩn mà còn có khả năng chống mài mòn cao và hầu như không cần bảo dưỡng. Xe có màn hình TFT 5 inch.

Mẫu Peugeot 103 điện, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h với phiên bản pin 1.6 kWh và khoảng 72,5 km/h với tùy chọn pin lớn hơn. Điều đáng chú ý là chiếc xe máy này sẽ được sản xuất tại Pháp.

Xe máy điện Peugeot 103. Ảnh: Peugeot

Khách hàng sẽ có hai tùy chọn phụ kiện. Gói Protect sẽ bao gồm kính chắn gió, tấm chắn chân và tấm chắn bên hông để bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài. Gói Comfort bao gồm thùng đựng đồ Givi, giá đỡ điện thoại thông minh Quad Lock, yên xe thoải mái hơn với bọc yên.

Giá bán hiện chưa được công bố chính thức, song có những đồn đoán cho rằng Peugeot 103 điện có thể được định giá khoảng 3.000 euro (khoảng 93 triệu đồng). Nhiều khả năng sẽ được phân phối trước tiên tại thị trường châu Âu. Không rõ xe có được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam hay không. Nếu có, sẽ rất kén người mua, bởi chỉ riêng giá ở châu Âu, chưa tính thuế phí, đã cao hơn Honda SH125i ở Việt Nam, xấp xỉ bản tiêu chuẩn của SH160i (hơn 95 triệu đồng).

Bằng cách tái sinh một cái tên quen thuộc, Peugeot không chỉ khai thác ký ức văn hóa kéo dài nhiều thập kỷ, mà còn mang đến một giải pháp di chuyển sạch, yên tĩnh và thân thiện, đủ sức hấp dẫn cả những người trẻ - kể cả khi họ không có nhiều gắn bó với lịch sử của mẫu xe này.