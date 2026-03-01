Ducati DesertX 2026: Bản nâng cấp thiên hướng cho dân mê off-road

(GLO)- DesertX ra đời từ cảm hứng của những chiếc xe đua Dakar thập niên 90, hướng tới những tay lái đam mê phượt (off-road) chinh phục địa hình khó nhưng vẫn giữ lại “chất” thời trang và công nghệ đỉnh cao của Ducati.

DesertX ra đời từ mẫu xe ý tưởng Scrambler Desert X được giới thiệu tại EICMA 2019, Ducati DesertX được đưa vào sản xuất năm 2021, ngay lập tức chinh phục nhiều người đam mê phượt nhờ khả năng vượt địa hình ấn tượng.

Ducati DesertX 2026 được hãng xe Ý tinh chỉnh toàn diện, tập trung vào việc nâng cao năng lực vận hành địa hình đồng thời tối ưu độ bền và khả năng bảo dưỡng. Ở thế hệ mới, mẫu adventure thiên hướng off-road này tiếp tục giữ vai trò là chiếc xe địa hình chuyên sâu nhất trong dải sản phẩm adventure của Ducati, bên cạnh Multistrada V2, và vẫn trung thành với triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ Cagiva Elefant từng chinh chiến Dakar.

Ducati DesertX 2026 được nâng cấp với màn hình TFT 5 inch độ phân giải 800 x 480, tích hợp hai cổng USB tiêu chuẩn. Hệ thống hiển thị cung cấp ba giao diện Road, Road Pro và Rally, tự động chuyển đổi giữa chế độ ngày và đêm. Trong đó, chế độ Rally đóng vai trò như một công cụ điều hướng với chức năng tripmaster, phục vụ các hành trình đường dài và thi đấu địa hình.

Ducati đã điều chỉnh lại tư thế lái, đưa yên xe và tay lái về phía trước trong khi dời gác chân lùi ra sau, khuyến khích tư thế đứng lái nhiều hơn. Bình xăng nhỏ hơn thế hệ trước, nay là 18 lít. Bình xăng thon gọn hơn, giúp người lái dễ dàng di chuyển trên yên. Thiết kế bình xăng mới cũng đặt nhiên liệu ở vị trí rất thấp, góp phần hạ thấp trọng tâm xe.

Ducati thiết kế một bộ khung monocoque hoàn toàn mới dành riêng cho DesertX. Bộ khung này vừa đóng vai trò là kết cấu chịu lực, vừa tích hợp luôn hộp gió, với vị trí lọc gió được bố trí thuận tiện để dễ dàng bảo dưỡng. Gắp sau bằng nhôm cũng là chi tiết riêng của DesertX, được thiết kế để chịu được những điều kiện khắc nghiệt khi chạy địa hình.

Công suất tối đa đạt 110 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 67,9 lb-ft tại 7.000 vòng/phút, trong đó hệ thống IVT giúp cung cấp 70% mô-men xoắn cực đại ngay từ 3.000 vòng/phút. Những con số này không chênh lệch nhiều so với Monster, nhưng Ducati đã trang bị cho DesertX hộp số riêng biệt với các cấp số từ 1 đến 4 ngắn hơn, giúp xe xử lý tốt hơn khi vượt chướng ngại vật.

Hộp số 6 cấp đi kèm hệ thống sang số nhanh Ducati Quick Shift 2.0 được thiết lập lại tỷ số truyền ngắn hơn ở bốn cấp số đầu, giúp xe vượt chướng ngại vật và kiểm soát lực kéo tốt hơn trên địa hình phức tạp. Ducati cũng kéo dài chu kỳ bảo dưỡng với khoảng kiểm tra khe hở xupap lên đến 45.000 km và thay dầu mỗi 15.000 km hoặc hai năm, phản ánh định hướng tăng tính thực dụng cho những hành trình dài ngày.

Gắp sau được kết nối với phuộc đơn KYB có thể điều chỉnh hoàn toàn thông qua hệ thống liên kết progressive full-floater mới. Ducati cho biết hệ thống này giúp cải thiện cả khả năng vận hành off-road lẫn sự êm ái khi di chuyển.

Ở phía trước, DesertX sử dụng phuộc KYB với khả năng điều chỉnh thủy lực độc lập trên cả hai ống phuộc. Bộ mâm giữ nguyên như thế hệ trước, gồm trước 21 inch và sau 18 inch, đều sử dụng thiết kế nan hoa chéo không săm.

Heo trước là Brembo M4.32 monoblock, nhưng nay được kết hợp với đĩa 305mm thay vì đĩa 320mm lớn hơn trên DesertX thế hệ trước. Brembo cũng trang bị cùm thắng radial cùng một tay phanh (lever) mới, được thiết kế để cải thiện cảm giác phanh khi chạy địa hình. Phanh sau vẫn giữ nguyên, với heo Brembo 2 piston và đĩa 265mm.

Hệ thống ABS khi vào cua có thể bật/tắt với 4 mức điều chỉnh được trang bị tiêu chuẩn, cùng 6 chế độ lái có sẵn, kiểm soát lực kéo, kiểm soát bốc đầu, kiểm soát phanh động cơ và quickshifter 2 chiều.

Ducati cho biết mẫu xe 2026 được phát triển dựa trên phản hồi từ các giải đua off-road như Erzbergrodeo, Rally of Albania, Transantolia và NORRA Mexican 1000 Rally. Theo Ducati, kết quả đạt được là khả năng chạy off-road được cải thiện, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm lái trên đường nhựa.

Tại Việt Nam, Ducati DesertX được phân phân phối chính hãng 1 phiên bản Desertx. Giá xe Ducati DesertX 598 triệu đồng.