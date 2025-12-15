Ducati Streetfighter V4 S chính thức ra mắt tại Việt Nam với giá 1,039 tỷ đồng

(GLO)-Mẫu nakedbike hiệu suất cao Ducati Streetfighter V4 S phiên bản mới vừa chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam thông qua Trâm Anh Motorsport – đơn vị phân phối Ducati mới trong nước.

Xe được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan với mức giá bán 1,039 tỷ đồng, trở thành một trong những mẫu nakedbike đắt giá và mạnh mẽ nhất hiện nay tại Việt Nam.

Streetfighter V4 S được phát triển trên nền tảng của Panigale V4, mẫu superbike đầu bảng của Ducati. Hai dòng xe chia sẻ nhiều thành phần quan trọng như khung sườn nhôm, động cơ V4 Desmosedici Stradale cùng hệ thống điện tử hỗ trợ lái tiên tiến. Tuy nhiên, Streetfighter được tinh chỉnh để phù hợp với phong cách nakedbike, hướng tới khả năng vận hành linh hoạt và thân thiện hơn trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Khác với tư thế chồm về trước đậm chất đường đua của Panigale, Streetfighter V4 S sở hữu tay lái cao và rộng hơn, giúp người lái có tư thế ngồi thẳng lưng, dễ kiểm soát xe. Thiết kế này mang lại sự thoải mái khi di chuyển trong đô thị, quay đầu ở không gian hẹp hoặc vận hành ở tốc độ thấp, đồng thời vẫn đảm bảo sự ổn định khi chạy nhanh.

Ở phiên bản mới, Ducati tiếp tục cải thiện yếu tố khí động học cho Streetfighter V4 S với bộ cánh gió trước thiết kế hai tầng. Theo hãng xe Ý, chi tiết này tạo ra lực ép lên đến 17 kg ở tốc độ 270 km/h, góp phần tăng độ bám đường cho bánh trước và giúp xe ổn định hơn khi tăng tốc mạnh. Bên cạnh đó, màn hình TFT cũng được nâng cấp với giao diện trực quan, hiện đại, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành.

Cùng thời điểm, Ducati Panigale V4 đời 2026 cũng được đưa về Việt Nam với giá bán 989 triệu đồng. Ở thế hệ mới, Panigale V4 được tinh chỉnh phần quây gió và cụm đèn pha, mang đến diện mạo sắc sảo và thể thao hơn. Tấm chắn gió mới giúp giảm khoảng 4% lực cản so với phiên bản trước, hỗ trợ người lái hạn chế tác động của gió khi vận hành ở tốc độ cao, đúng với đặc tính của một mẫu superbike hiệu năng lớn.

Cả Streetfighter V4 S và Panigale V4 2026 đều sử dụng động cơ V4 Desmosedici Stradale dung tích 1.103 cc. Tuy nhiên, Panigale có công suất tối đa 216 mã lực, nhỉnh hơn mức 214 mã lực của Streetfighter. Sự khác biệt này đến từ cách tinh chỉnh hệ thống nạp và quản lý động cơ, nhằm phù hợp với mục đích sử dụng: Panigale tập trung cho đường đua, trong khi Streetfighter hướng đến sự linh hoạt và dễ kiểm soát của một mẫu nakedbike.

Theo Trâm Anh Motorsport, các thông tin chi tiết về cấu hình và trang bị của hai mẫu xe sẽ được công bố khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.