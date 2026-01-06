Toyota Yaris Cross 2026 chính thức ra mắt tại Thái Lan – Chuẩn hóa hybrid, nâng tầm an toàn, giá từ 677 triệu đồng

(GLO)-Toyota Yaris Cross 2026 vừa chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan, trở thành điểm đến đầu tiên của mẫu SUV đô thị này tại khu vực Đông Nam Á.

Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, Yaris Cross 2026 vẫn gây chú ý khi Toyota mạnh tay chuẩn hóa hệ truyền động hybrid và trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

Toyota Yaris Cross 2026 là bản nâng cấp giữa vòng đời. Ảnh: St

Động thái này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược sản phẩm của Toyota, khi hybrid không còn là tùy chọn cao cấp mà được định hình như tiêu chuẩn mới cho các mẫu xe đô thị trong giai đoạn chuyển tiếp sang điện hóa.

Về thiết kế, Toyota Yaris Cross 2026 lựa chọn hướng đi an toàn thay vì “lột xác” toàn diện. Kiểu dáng tổng thể vẫn giữ những đường nét quen thuộc: gọn gàng, cân đối và đậm chất SUV đô thị, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày của đa số người dùng. Sự ổn định trong thiết kế giúp mẫu xe duy trì tính nhận diện, đồng thời tránh cảm giác lỗi thời trong thời gian dài sử dụng.

Bên trong khoang cabin, Toyota tiếp tục phát huy triết lý thực dụng vốn là thế mạnh của thương hiệu. Không gian nội thất được bố trí trực quan, dễ thao tác, ưu tiên trải nghiệm thân thiện thay vì chạy theo trào lưu màn hình cỡ lớn hay giao diện phức tạp. Cách tiếp cận này giúp Yaris Cross 2026 phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ cho đến gia đình nhỏ.

Tại thị trường Thái Lan, Toyota Yaris Cross 2026 được giới thiệu với bốn phiên bản: HEV Smart, HEV Premium, HEV Premium Luxury và bản đặc biệt HEV NIGHTSHADE. Mức giá niêm yết dao động từ 809.000 đến 929.000 baht, quy đổi khoảng 677 - 778 triệu đồng, tiếp tục đặt mẫu SUV đô thị này vào nhóm dễ tiếp cận trong phân khúc hybrid.

So với thế hệ trước, giá bán Yaris Cross 2026 tăng nhẹ khoảng 10.000 – 20.000 baht. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này không gây nhiều áp lực cho người mua, khi toàn bộ danh mục phiên bản đều được tiêu chuẩn hóa hệ truyền động hybrid cùng gói công nghệ an toàn chủ động, qua đó nâng cao giá trị sử dụng và tính cạnh tranh của mẫu xe.

Đặt lên bàn cân với các mẫu SUV cỡ B sử dụng động cơ xăng truyền thống, Toyota Yaris Cross 2026 không nằm trong nhóm có giá bán hấp dẫn nhất. Dù vậy, nếu nhìn rộng hơn ở giá trị mang lại, mẫu xe của Toyota vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Hệ truyền động hybrid giúp tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn, trong khi các công nghệ an toàn được trang bị sẵn trên toàn bộ phiên bản tiếp tục là lợi thế đáng kể, giúp Yaris Cross 2026 duy trì vị thế cạnh tranh rõ ràng trong phân khúc.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện và hộp số E-CVT, cho tổng công suất khoảng 111 mã lực. Cấu hình này hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và mượt mà – những yếu tố đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị.

Dù không thuộc nhóm SUV cỡ B có giá bán thấp nhất nếu so với các đối thủ sử dụng động cơ xăng truyền thống, Toyota Yaris Cross 2026 vẫn tạo được lợi thế riêng nhờ chi phí vận hành tối ưu và gói an toàn chủ động được trang bị tiêu chuẩn. Đây là những giá trị ngày càng được người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh giá nhiên liệu và yêu cầu an toàn ngày một tăng cao.

Việc ra mắt tại Thái Lan cũng mở ra khả năng Toyota Yaris Cross 2026 sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam. Kịch bản này hoàn toàn khả thi khi mẫu SUV đô thị này đang giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam và liên tục đạt doanh số ấn tượng. Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, Yaris Cross ghi nhận doanh số lũy kế hơn 13.200 xe, khẳng định sức hút bền bỉ của mẫu xe này trên thị trường.