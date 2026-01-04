VinFast Lạc Hồng 900 LX sắp bán tại Việt Nam, giá dự kiến 5 tỷ đồng

Nhiều tư vấn bán hàng cho biết các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu Lạc Hồng 900 LX của VinFast. Trước mắt, hệ thống phân phối mới mở cọc phiên bản tiêu chuẩn, giá dự kiến khoảng 5 tỷ đồng, thời gian bàn giao đầu năm 2026. Mức giá này được đặt cạnh Lexus RX 500h F Sport Performance bản 5 chỗ (giá niêm yết 4,94 tỷ đồng).

Xe Lạc Hồng trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Một số đại lý tiết lộ, Lạc Hồng 900 LX có thể được áp dụng ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng bằng hình thức giảm trực tiếp 4% giá niêm yết (khoảng 200 triệu đồng), đồng thời bổ sung ưu đãi cho khách hàng đáp ứng các điều kiện như hạng VinClub, tặng điểm VPOINT hoặc hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

VinFast Lạc Hồng 900 LX - lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, mẫu xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế đậm bản sắc: logo cánh chim Lạc mạ vàng, lưới tản nhiệt gợi trống đồng Đông Sơn, các nan song song tượng trưng hàng tre Việt.

Lạc Hồng 900 LX sẽ sớm xuất hiện trên đường phố dưới dạng xe cá nhân. Ảnh: Đại lý

VinFast Lạc Hồng 900 LX bản Tiêu chuẩn được xem là hợp lý và có cơ sở. Trước đó, VinFast từng tạo tiếng vang khi đưa ra mẫu President - phiên bản giới hạn phát triển từ LUX SA2.0 - với giá niêm yết 4,6 tỷ đồng, qua đó đặt nền móng cho phân khúc SUV siêu sang “made in Vietnam”.

Được phát triển trên nền tảng VF 9, VinFast Lạc Hồng 900 LX không đơn thuần là một biến thể mở rộng, mà được tái định hình về hình ảnh. Phần đầu xe được làm mới với mảng giả lưới tản nhiệt kích thước lớn, kết hợp biểu tượng cánh chim mạ vàng đặt trang trọng trên nắp ca-pô. Chi tiết này lấy cảm hứng từ chim Lạc trong văn hóa Đông Sơn, vừa mang tính biểu trưng, vừa cho thấy tham vọng xây dựng một mẫu SUV mang dấu ấn nhận diện riêng, tách biệt khỏi các sản phẩm VinFast trước đây.

Bên trong khoang lái, Lạc Hồng 900 LX vẫn giữ nền tảng bố trí quen thuộc của VF 9.

Bên trong khoang lái, Lạc Hồng 900 LX vẫn giữ nền tảng bố trí quen thuộc của VF 9 với màn hình trung tâm 15,6 inch đặt nổi. Không gian nội thất được hoàn thiện theo hướng thủ công và cá nhân hóa cao, nổi bật với các mảng ốp gỗ Golden Nanmu tông sáng, xen kẽ những chi tiết mạ vàng thật tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt. Toàn bộ ghế ngồi sử dụng da Nappa cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng và khác biệt ngay từ lần đầu bước vào khoang cabin.

VinFast Lạc Hồng 900 LX tiếp tục được mở rộng với loạt tiện nghi hướng đến trải nghiệm cao cấp.

Danh mục trang bị trên VinFast Lạc Hồng 900 LX tiếp tục được mở rộng với loạt tiện nghi hướng đến trải nghiệm cao cấp. Xe sở hữu hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, dàn âm thanh Audison gồm 13 loa vệ tinh, một loa siêu trầm và amply rời. Bên cạnh đó, hệ thống điện đàm nội bộ giữa khoang lái và khoang sau cũng được tích hợp, cho thấy định hướng phục vụ các nhu cầu sử dụng đặc thù và tính riêng tư cao.

Về vận hành, Lạc Hồng 900 LX sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ điện, mỗi mô-tơ có công suất 150 kW (khoảng 201 mã lực). Bản Tiêu chuẩn đạt tổng công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Phiên bản Chống đạn được nâng công suất lên 455 mã lực để bù lại khối lượng tăng thêm.

Phía đuôi xe Lạc Hồng.

Đáng chú ý, Lạc Hồng 900 LX có phiên bản chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7 - cấp độ cao nhất cho xe nguyên thủ. Xe được bọc thép toàn diện, gia cố thân vỏ và khung gầm; kính và vách ngăn chống đạn do INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) thực hiện.

Trước ngày ra mắt, xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Nhờ đó, xe có khả năng chống đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn DM51, đồng thời trang bị lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển 80-100 km khi bị xịt.

Trước đó, ngày 27-8-2025, VinFast chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh cho Bộ Ngoại giao. Đây là dòng xe giới hạn, với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Dù phía hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức, song việc VinFast Lạc Hồng 900 LX liên tục xuất hiện tại các sự kiện truyền thông lớn trong thời gian gần đây được xem là tín hiệu cho thấy ngày thương mại hóa của mẫu xe điện này không còn xa.