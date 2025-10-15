VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ: chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2025, VinFast - hãng xe điện "Make in Vietnam" - đã cán mốc 103.884 xe bán ra. Thành tích này là "cú hích" có thể định hình lại cục diện ngành ô tô Việt Nam trong thập kỷ tới.

Cột mốc 100.000 xe điện: Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành xe Việt

Theo số liệu công bố tháng 9/2025, VinFast đạt doanh số 13.914 xe trong riêng tháng 9, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên hơn 103.000 xe. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một hãng xe - đặc biệt là một thương hiệu Việt - đạt được doanh số 100.000 xe chỉ trong chưa đầy một năm.

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô (ĐH Bách khoa Hà Nội) nhận định: "Thị trường ô tô Việt Nam từng có những giai đoạn bùng nổ, nhưng chưa từng chứng kiến một hãng xe chạm mốc 100.000 xe/năm. Điều ấn tượng là VinFast làm được điều đó chỉ sau 9 tháng, và toàn bộ đều là xe điện."

Để dễ hình dung quy mô của thành tích này, cần nhớ rằng ngay cả Toyota - thương hiệu nước ngoài từng dẫn đầu thị trường - cũng chỉ đạt khoảng 91.000 xe trong cả năm ở giai đoạn đỉnh cao. VinFast không chỉ vượt qua cột mốc đó mà còn thực hiện trong thời gian ngắn hơn, với dòng xe hoàn toàn mới mẻ với thị trường Việt: ô tô điện.

Không chỉ là con số - Đó là một tuyên ngôn về tương lai xanh

Không dừng ở kỷ lục doanh số, giới chuyên gia cho rằng ý nghĩa sâu xa hơn của thành tích này là sự chuyển dịch trong nhận thức người tiêu dùng Việt về phương tiện di chuyển thân thiện môi trường.

PGS. TS. Đàm Hoàng Phúc nhấn mạnh: “100.000 xe điện đồng nghĩa với 100.000 người Việt đã chọn nói không với khí thải động cơ đốt trong. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm tại các đô thị, đây là bước đi cực kỳ có ý nghĩa về mặt môi trường và sức khỏe cộng đồng.”

Với giao thông là một trong những nguồn phát thải chính, việc hàng chục nghìn phương tiện điện thay thế xe xăng là cú hích quan trọng trong nỗ lực giảm ô nhiễm đô thị - điều từ lâu vốn là bài toán nan giải với nhiều thành phố lớn.

Xóa rào cản xe điện: Thành công nhờ chiến lược "hướng về người dùng"

Theo PGS. TS. Lý Hùng Anh (Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, thành viên Hội đồng kỹ thuật ASEAN NCAP), thành công của VinFast không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ cách hãng xóa dần khoảng cách giữa người tiêu dùng và công nghệ xe điện.

Ông phân tích: "VinFast đã phá vỡ các rào cản tâm lý và thực tế: từ giá cả hợp lý, hỗ trợ đổi xe xăng cũ, miễn phí sạc, hỗ trợ tài chính trả góp, đến các chương trình lái thử. Đặc biệt, hãng đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng, giúp người dùng yên tâm chuyển đổi."

Một điểm sáng được nhấn mạnh là hệ thống hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành, kể cả các vùng sâu, vùng xa - điều mà ngay cả nhiều nước phát triển cũng chưa làm được với tốc độ tương tự. Điều này giúp người dùng loại bỏ nỗi lo về “nỗi ám ảnh xe điện hết pin giữa đường”.

Chất lượng và công nghệ: Yếu tố tạo niềm tin bền vững

Một yếu tố khác không thể không nhắc đến là chất lượng sản phẩm. Theo các chuyên gia kỹ thuật, xe điện VinFast đã được đầu tư đúng mức về tiêu chuẩn an toàn, công nghệ điều khiển và tính năng hỗ trợ người lái - vượt trội so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

“Người tiêu dùng không còn cảm giác phải đánh đổi hay hy sinh khi chọn xe điện. Trái lại, họ nhận được một phương tiện hiện đại, tiết kiệm, an toàn, và đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường sống,” PGS.TS Lý Hùng Anh khẳng định.

100.000 xe - một khởi đầu cho hành trình dài

Cả hai vị chuyên gia đều thống nhất rằng, con số 100.000 xe chỉ là bước đầu trong hành trình chuyển đổi bền vững của ngành ô tô Việt Nam. Quan trọng hơn cả là VinFast đang mở đường cho thị trường, thay đổi tư duy tiêu dùng, và đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển xanh.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc kết luận: “VinFast đang mang đến cho người dùng nhiều hơn một chiếc xe – đó là sự an tâm, sự tiết kiệm, và cơ hội đồng hành trong một hành trình kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam.”