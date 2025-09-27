VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

(GLO)- Trong nỗ lực mở rộng toàn cầu, Ấn Độ đang trở thành bàn đạp chiến lược tiếp theo của VinFast. Thỏa thuận mới nhất với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là đòn bẩy quan trọng trong tham vọng chiếm lĩnh thị trường xe điện lớn thứ ba thế giới.

Cú bắt tay mang tính bước ngoặt

Ngày 26/9, VinFast công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (Central Bank of India - CBI), đánh dấu một bước đi táo bạo nhưng đầy toan tính trong chiến lược thâm nhập sâu hơn vào thị trường đông dân này. Theo thỏa thuận, CBI sẽ cung cấp các gói vay ưu đãi cho khách hàng mua xe VinFast thông qua hệ thống đại lý độc quyền, bao gồm: lãi suất cạnh tranh, phương án trả góp linh hoạt, miễn phí xử lý hồ sơ và ưu đãi dịch vụ cao cấp.

Ông Phạm Sanh Châu (giữa), Tổng Giám đốc VinFast châu Á và đại diện Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tại buổi lễ ký kết.

Điểm đáng chú ý là đại diện CBI sẽ hiện diện tại toàn bộ showroom VinFast tại Ấn Độ - một hình thức “tài chính hóa” trải nghiệm khách hàng, vừa tăng tính thuận tiện vừa giảm rào cản tiếp cận với dòng xe điện.

Trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang chuyển mình mạnh mẽ theo chiến lược phát triển năng lượng sạch, ông Shri Vivek Wahi - Giám đốc điều hành CBI - khẳng định: “Hợp tác với VinFast là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với nền kinh tế xanh. Tính đến tháng 6/2025, danh mục tài chính xanh của CBI đã đạt 4.200 tỷ rupee, và con số này còn tiếp tục tăng.”

Việc một ngân hàng "thuần Ấn", có lịch sử hơn 110 năm và mạng lưới hơn 21.000 điểm giao dịch toàn quốc bắt tay với một thương hiệu Việt mới nổi đã cho thấy niềm tin của hệ thống tài chính Ấn Độ đối với tương lai của VinFast.

Ấn Độ - thị trường chiến lược, không chỉ là điểm đến

Không đơn thuần là một thị trường tiêu thụ, Ấn Độ đang dần trở thành mắt xích sản xuất trọng yếu trong chuỗi giá trị toàn cầu của VinFast.

Ấn Độ không chỉ là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, mà còn là một trong những thị trường xe điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.

Bằng việc cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào tổ hợp sản xuất xe điện tại Thoothukudi (bang Tamil Nadu), VinFast đang thể hiện một cách tiếp cận lâu dài và bài bản. Nhà máy với công suất thiết kế 150.000 xe/năm không chỉ phục vụ nội địa, mà còn là “cứ điểm” xuất khẩu chiến lược sang Nam Á, Trung Đông và châu Phi – những khu vực đang khát nguồn cung xe điện giá phải chăng.

Song song với sản xuất, hãng xe Việt cũng ra mắt các sản phẩm chủ lực - mẫu VF 6 (phân khúc B) và VF 7 (phân khúc C) - vốn được thiết kế phù hợp với nhu cầu giao thông đô thị Ấn Độ: nhỏ gọn, tiết kiệm, và có mức giá cạnh tranh.

Không dừng ở đó, VinFast đang mở rộng mạng lưới phân phối, bắt đầu từ showroom đầu tiên tại Surat, bang Gujarat - khu vực kinh tế phát triển nhanh và năng động. Từ đây, hệ thống phân phối sẽ tiếp tục lan tỏa thông qua mô hình đại lý độc quyền - cho phép kiểm soát trải nghiệm khách hàng và định vị thương hiệu rõ nét.

"Xây hệ sinh thái" - công thức chinh phục thị trường tỷ dân

Thành công tại Ấn Độ không thể đến từ chỉ một nhà máy hay vài mẫu xe. VinFast dường như hiểu rõ điều này, khi lựa chọn chiến lược xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện - từ tài chính, hậu mãi đến năng lượng.

VinFast đang mở rộng mạng lưới phân phối, bắt đầu từ showroom đầu tiên tại Surat, bang Gujarat - khu vực kinh tế phát triển nhanh và năng động.

- Tài chính: Bắt tay không chỉ với CBI mà cả Axis Bank - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ - giúp VinFast đa dạng hóa kênh tín dụng, tiếp cận cả khách hàng phổ thông lẫn cao cấp.

- Hậu mãi: Hợp tác cùng myTVS - đối tác hậu mãi lớn với hơn 1.000 trung tâm dịch vụ tại Ấn Độ – giúp hãng đảm bảo độ phủ và độ tin cậy trong khâu bảo dưỡng, sửa chữa.

- Năng lượng: Cái bắt tay với BatX Energies - công ty công nghệ chuyên xử lý và tái chế pin - giúp VinFast giải quyết bài toán môi trường, đồng thời tuân thủ các quy định khắt khe về phát thải.

Nhìn rộng hơn, đây là cách mà các hãng công nghệ lớn đang làm để bám rễ vào một nền kinh tế: không bán sản phẩm, mà cung cấp giải pháp toàn diện. VinFast không đi theo lối mòn "mở showroom rồi bán xe", mà đang triển khai đồng bộ từ sản xuất - tiêu dùng - dịch vụ - tài chính, điều mà ngay cả nhiều ông lớn cũng chưa thực hiện trọn vẹn tại Ấn Độ.

Vì sao Ấn Độ là “mỏ vàng”?

Ấn Độ không chỉ là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, mà còn là một trong những thị trường xe điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Dự báo đến năm 2030, ngành xe điện nước này có thể đạt giá trị lên tới 206 tỷ USD, nhờ: Dân số vượt 1,4 tỷ người - tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh. Các chính sách khuyến khích xe điện quyết liệt (miễn thuế, trợ giá, ưu đãi hạ tầng). Áp lực ô nhiễm môi trường và chi phí xăng dầu gia tăng. Hệ sinh thái xe xăng truyền thống bộc lộ nhiều điểm yếu ở đô thị lớn.

VinFast VF 7 được vinh danh là “Mẫu xe mới được mong chờ nhất” tại Ấn Độ.

VinFast đang nhắm trúng vào những khoảng trống mà nhiều đối thủ chưa khai thác hết: xe điện phổ thông, hậu mãi toàn diện và tài chính tiêu dùng dễ tiếp cận.

Bước đi mang tính bản lề

Với cú bắt tay cùng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, VinFast không chỉ đơn thuần mở rộng khả năng bán hàng, mà đang đặt một viên gạch nền cho chiến lược bám rễ dài hạn tại quốc gia tỷ dân.

VinFast ra mắt xe VF 7 tại Ấn Độ.

Trong một thế giới xe điện đang tái định hình, việc một thương hiệu Việt có thể vươn ra toàn cầu và đối đầu trực tiếp tại các thị trường khổng lồ như Ấn Độ, không còn là câu chuyện viển vông.

VinFast đang chơi một ván cờ lớn - và đến hiện tại, họ đi những nước đi khá đúng đắn.