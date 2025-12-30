Xe tay ga phong cách cổ điển, 125cc, màn hình LCD, giá hơn 44 triệu đồng

(GLO)-Bristol Basilica là mẫu xe tay ga mang phong cách sống mới, được thiết kế dành cho những người yêu thích sự thoải mái, thẩm mỹ tinh tế và tính thực tế trong sử dụng hàng ngày.

Lấy cảm hứng từ thiết kế cổ điển nhưng với sự hoàn thiện hiện đại, Bristol Basilica muốn trở thành một “kinh điển đương đại”. Xe mang đến trải nghiệm lái thư giãn kết hợp với tay nghề thủ công độc đáo của Bristol, đặc biệt phù hợp với nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong đô thị.

Bristol Basilica là mẫu xe tay ga mang phong cách sống mới. Ảnh: S.T

Về thiết kế, Bristol Basilica theo đuổi triết lý đơn giản, thanh lịch với tay lái uốn cong nhẹ về phía sau, yên xe thấp và thân xe gọn gàng, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng và thoải mái. Thay vì tập trung vào tốc độ hay hiệu suất cao, mẫu xe này chú trọng vào phong cách, sự thoải mái và cảm giác lái nhẹ nhàng, lý tưởng cho việc di chuyển trong thành phố hoặc dạo phố mỗi ngày.

Bristol Basilica là sự lựa chọn cho những người coi chiếc xe là một phần trong phong cách sống và cá tính cá nhân. Giá trị của xe không nằm ở những con số kỹ thuật ấn tượng, mà chính là ở “linh hồn” – sự kết hợp giữa phong cách cổ điển, sự đơn giản và vẻ thanh lịch, đáp ứng nhu cầu của người lái hiện đại tại thị trường Philippines.

Về động cơ, Bristol Basilica trang bị động cơ 4 thì, xi lanh đơn 125cc, làm mát bằng không khí và hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ này mang lại công suất tối đa 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm. Kết hợp với hộp số vô cấp CVT, xe mang đến khả năng vận hành mượt mà và hiệu quả, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 50 km/lít, giúp Bristol Basilica trở thành một mẫu xe tiết kiệm và phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Trọng lượng khô của xe là 111 kg, với chiều cao yên chỉ 780 mm, tạo cảm giác dễ kiểm soát và phù hợp với nhiều đối tượng người lái khác nhau. Bình xăng có dung tích 6 lít.

Hệ thống an toàn của Bristol Basilica bao gồm phanh đĩa trước 190 mm kết hợp với hệ thống phanh liên hợp CBS (Combi Brake System), giúp giảm tốc ổn định và an toàn khi di chuyển trong thành phố. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như màn hình LCD toàn phần, đèn LED và cổng sạc USB, giúp người lái luôn kết nối và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Bristol Basilica hiện có ba tùy chọn màu sắc: Trắng, Đen và Xám Vàng. Mẫu xe này được bán với giá 98.800 Peso (khoảng 44,22 triệu đồng) tại Philippines.