Vespa Sprint Officina 8 2026 phong thái hiện đại, giá 38,6 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Vespa giới thiệu phiên bản đặc biệt Officina 8, một dòng sản phẩm được phát triển nhằm tôn vinh xưởng thử nghiệm huyền thoại - nơi khai sinh những chiếc Vespa đầu tiên trong lịch sử.

Vespa Sprint Officina 8 là sự giao thoa giữa tinh hoa di sản Vespa và phong thái hiện đại sắc sảo. Thiết kế xe mang dấu ấn của hàng thập kỷ chế tác thủ công được tái hiện đầy năng động cho nhịp sống thành thị.

xe-may-vespa-11.jpg
Vespa Sprint Officina 8 2026.

Vespa Sprint Officina 8 không đơn thuần là một bản màu mới mà là sự tái hiện giá trị di sản Vespa. Trong lịch sử phát triển của mình, Officina 8 là bộ phận thử nghiệm đặt tại nhà máy của Piaggio ở Pontedera, Ý - nơi các kỹ sư và nhà thiết kế làm việc độc lập với dây chuyền sản xuất chính để phát triển ý tưởng, chế tạo nguyên mẫu và hoàn thiện những nền tảng kỹ thuật đầu tiên cho Vespa.

Chính từ không gian kỹ thuật đặc biệt này, biểu tượng scooter nước Ý đã hình thành và phát triển qua hơn tám thập kỷ.

xe-may-vespa-12.jpg

Tông màu xanh này được lấy cảm hứng từ máy móc, công cụ và đồng phục lao động tại xưởng Officina 8 nguyên bản. Các chi tiết hoàn thiện màu đồng thau và nhôm xuất hiện trên đinh tán cùng nhiều điểm nhấn ngoại thất, tạo nên sự tương phản tinh tế, đồng thời gia tăng giá trị thẩm mỹ theo hướng thủ công cao cấp.

xe-may-vespa-2.jpg

Vespa Sprint Officina 8 2026 được trang bị màn hình điều khiển Analog-LCD hiện đại cỡ 3 inch hiển thị trực tổng quan các thông tin hành trình khi kích hoạt nút tính năng “MODE” trên tay cần bên phải. Khi kết nối với ứng dụng Vespa MIA, người lái có thể đồng bộ điện thoại để theo dõi: thông báo cuộc gọi, tin nhắn và điều khiển nhạc trực tiếp từ xe, đảm bảo trải nghiệm kết nối tiện lợi mà vẫn an toàn trên trong suốt hành trình.

xe-may-vespa-7.jpg

Logo Vespa Officina 8 lấy cảm hứng từ huy hiệu Piaggio 8 màu vàng đồng nổi bật, sang trọng. Yên xe lấy cảm hứng từ trang phục công nhân truyền thống, nổi bật với đường chỉ khâu tương phản và chi tiết đồng thau mạnh mẽ thoải mái, mang đậm cá tính. Điểm nhấn trên xe là gương chiếu hậu viền bo tròn cá tính với vị trí lắp đặt cuối tay lái.

xe-may-vespa-8.jpg

An toàn trong mọi điều kiện ánh sáng - Vespa Sprint Officina 8 trang bị hệ thống đèn LED hiện đại toàn diện: từ đèn LED hình chữ nhật đặc trưng giúp chiếu sáng rộng và xa hơn, đến đèn xi-nhan và đèn định vị hai bên nâng cao khả năng nhận diện trong đêm tối hay thời tiết xấu.

xe-may-vespa-3.jpg

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc hoặc 150cc, đi kèm hệ truyền động tự động đặc trưng của Vespa. Khung thân thép liền khối monocoque tiếp tục là yếu tố tạo nên độ cứng vững và cảm giác lái đặc trưng, đồng thời góp phần duy trì định vị cao cấp trong phân khúc scooter bánh nhỏ.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp an toàn khi lái xe. Dù có phanh gấp do gặp tình huống bất ngờ, xe cũng không bị trượt bánh hay giật nghiên.

xe-may-vespa-4.jpg

Vành (mâm) xe 12 inch đúc nguyên khối màu đồng thau kết hợp 10 chấu xe thể thao kết hợp lốp không săm, đảm bảo bám đường tốt hơn khi vận hành.

xe-may-vespa-5.jpg

Vespa Officina 8 được phân phối với 2 phiên bản 125cc và 150cc, cả 2 phiên bản 125cc và 150cc màu đều có phong cách thiết kế thể thao, kết hợp các chi tiết hiện đại nhằm tăng tính thẩm mỹ và khả năng nhận diện thương hiệu. Đặc biệt, điểm nhấn trên thân xe logo Vespa màu vàng đồng nổi bật, sang trọng.

Giá khởi điểm cho bản 125cc là 134.000 rupee, khoảng 38,6 triệu đồng.

