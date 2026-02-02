Hé lộ Vespa 946 Horse 2026 – Phiên bản đặc biệt đón Tết Bính Ngọ

(GLO)-Vespa vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Vespa 946 Horse 2026, được phát triển dành riêng cho thị trường châu Á nhằm chào đón Tết Bính Ngọ. Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 888 chiếc trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định giá trị sưu tầm của dòng Vespa 946.

Theo hãng xe Ý, Vespa 946 Horse 2026 lấy cảm hứng từ văn hóa 12 con giáp – yếu tố có sức ảnh hưởng sâu rộng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình tượng Ngựa được thể hiện như biểu trưng của tinh thần tự do, sự thanh lịch và khát vọng không ngừng tiến về phía trước.

Vespa 946 Horse 2026. Ảnh: S.T

Điểm nhấn nhận diện của phiên bản đặc biệt này nằm ở khu vực dưới yên xe, nơi xuất hiện biểu tượng móng ngựa kết hợp chữ “V”, đại diện cho thương hiệu Vespa. Ngoài ra, kẹp phanh mạ vàng cũng được bổ sung, góp phần nhấn mạnh tính độc bản và giá trị sưu tầm của mẫu 946 Horse.

Về thiết kế, Vespa 946 Horse 2026 nổi bật với lớp sơn nâu ánh kim mang cá tính riêng, kết hợp hài hòa cùng các chi tiết da và điểm nhấn màu vàng, tạo nên tổng thể sang trọng và tinh tế. Tay nắm được bọc da với đường may họa tiết hình thoi chạy dọc, trong khi yên xe hoàn thiện bằng da cao cấp, phối chỉ khâu màu vàng, mang đậm dấu ấn thủ công.

Trang bị trên Vespa 946 Horse 2026 vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của dòng 946, gồm hệ thống đèn LED toàn bộ, bảng đồng hồ kỹ thuật số và bộ mâm đúc đa chấu hai tông màu. Khung xe dạng liền khối bằng thép kết hợp nhiều chi tiết nhôm như tay lái, chắn bùn trước và ốp hông. Hệ thống treo trước kiểu gắp đơn cùng giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh tải trọng 5 mức, đảm bảo sự cân bằng giữa thẩm mỹ và khả năng vận hành.

Hiện tại, Vespa chưa công bố thông số động cơ của phiên bản 946 Horse 2026. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ tiếp tục sử dụng cấu hình tương tự Vespa 946 Snake, với động cơ xi-lanh đơn 4 thì, 3 van, dung tích 155cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử.

Vespa 946 Horse 2026 là phiên bản đặc biệt thứ tư trong chuỗi sản phẩm lấy cảm hứng từ năm âm lịch, sau các mẫu 946 Rabbit 2023 (1.000 xe), 946 Dragon 2024 (1.888 xe) và 946 Snake 2025 (888 xe). Chiến lược này giúp Vespa duy trì sức hút cho dòng 946 mang tính biểu tượng, đặc biệt trong giới sưu tầm.

Giá bán của Vespa 946 Horse 2026 hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, dựa trên mặt bằng giá các phiên bản trước tại Việt Nam – gồm 946 Snake 2025 khoảng 460 triệu đồng, 946 Dragon 2024 khoảng 455 triệu đồng và 946 Rabbit 2023 ở mức 425 triệu đồng – nhiều khả năng 946 Horse 2026 sẽ tiếp tục nằm trong phân khúc xe tay ga cao cấp, với mức giá không thấp hơn các phiên bản tiền nhiệm.