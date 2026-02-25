Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Ducati Formula Sport 73 2026 tái hiện huyền thoại thập niên 1970

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Ducati giới thiệu mẫu xe thể thao phiên bản giới hạn Formula Sport 73, lấy cảm hứng từ chiếc Ducati 750 Super Sport Desmo huyền thoại ra đời năm 1973.

Hãng môtô Italy Ducati giới thiệu siêu phẩm Formula Sport 73. Đây là phiên bản giới hạn đến từ các kỹ sư tại Borgo Panigale để tưởng nhớ chiếc 750 Super Sport Desmo năm 1973.

xe-dua-ducati.jpg
Ducati trình làng môtô thể thao Formula Sport 73. Ảnh: Ducati

Chiếc 750 Super Sport Desmo nguyên bản là bản sao của Ducati 750 Imola Desmo, chiếc xe đã giúp hai tay đua Paul Smart và Bruno Spaggiari giành chiến thắng tại giải đua 200 Miglia di Imola năm 1972.

xe-dua-ducati-2.jpg

Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng đặt nền móng cho sự ra đời của thể thức Formula 750 vào thập niên 1980, tiền thân của giải World Superbike Championship hiện đại.

xe-dua-ducati-5.jpg

Formula Sport 73 phát triển dựa trên nền tảng Scrambler Cafe Racer, nổi bật với phần yếm trước đặc trưng phong cách Cafe Racer. Xe sử dụng màu sơn bạc - xanh ngọc kết hợp logo cổ điển, gợi nhớ đến phiên bản đua “khung xanh” nguyên bản trước đây.

xe-dua-ducati-3.jpg

Mẫu xe được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình TFT màu kích thước 4,3 inch cùng loạt chi tiết mang phong cách xe đua do Rizoma cung cấp như tay phanh, gác chân và nắp bình xăng.

xe-dua-ducati-4.jpg

Vạch vàng chạy dọc bình xăng tái hiện chi tiết không sơn trên 750 Imola Desmo, vốn được dùng để kiểm tra mức nhiên liệu trong quá trình thi đấu.

xe-dua-ducati-1.jpg

Formula Sport 73 sử dụng động cơ V-twin Desmodue làm mát bằng không khí của Ducati, dung tích 803 phân khối, công suất 73 mã lực tại 8.250 vòng/phút. Xe trang bị đầy đủ các hệ thống điện tử hiện đại, như kiểm soát lực kéo DCT, phanh ABS khi vào cua, hệ thống sang số nhanh Ducati và hai chế độ lái.

xe-dua-ducati-6.jpg

Formula Sport 73 sản xuất giới hạn 873 xe cho thị trường toàn cầu. Hiện Ducati chưa công bố giá bán của Formula Sport 73. Mẫu xe dự kiến phân phối ra thị trường từ quý I/2026.

