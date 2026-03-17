Honda Dax ra mắt hai màu OG White và OG Black, khơi lại sức hút minibike hoài cổ

(GLO)-Honda vừa bổ sung hai tùy chọn màu mới OG White và OG Black cho mẫu minibike Honda Dax, mang phong cách cổ điển đặc trưng. Sự xuất hiện của bộ đôi màu sắc đối lập không chỉ làm mới diện mạo dòng xe mà còn phản ánh xu hướng minibike hoài cổ đang dần trở lại tại thị trường châu Á.

CUB House by Honda mới đây đã chính thức giới thiệu hai phiên bản màu mới cho mẫu minibike mang phong cách cổ điển Honda Dax, gồm OG White và OG Black. Đây được xem là bước cập nhật nhằm làm mới dòng xe vốn đã quen thuộc với cộng đồng yêu xe, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh tinh thần “NEW DAX OG!” – sự kết hợp giữa giá trị nguyên bản của dòng Dax và phong cách cá tính hiện đại.

Trong lần cập nhật này, Honda lựa chọn hai gam màu mang tính đối lập rõ rệt. Phiên bản OG White sử dụng tông trắng kim loại với hiệu ứng ánh kim nhẹ, tạo cảm giác tinh tế và nổi bật khi xuất hiện trên đường phố. Trong khi đó, OG Black hướng đến phong cách trầm tĩnh và mạnh mẽ hơn với lớp sơn đen đậm, mang lại diện mạo cá tính và có phần bí ẩn.

Điểm nhấn chung trên cả hai phiên bản là logo Dax màu vàng đặt nổi bật trên thân xe. Sự tương phản giữa màu sơn và chi tiết logo giúp tăng khả năng nhận diện, đồng thời gợi nhớ đến phong cách thiết kế cổ điển từng xuất hiện trên các thế hệ Dax trước đây.

Dù thay đổi về màu sắc, Honda vẫn giữ nguyên những yếu tố thiết kế đã làm nên dấu ấn của dòng xe này. New Honda Dax tiếp tục sử dụng khung thép dạng T-BONE – cấu trúc đặc trưng gắn liền với dòng xe từ khi ra mắt. Thiết kế khung này không chỉ đảm bảo độ cứng vững mà còn tạo nên dáng xe kéo dài, lấy cảm hứng từ thân hình của giống chó Dachshund, nguồn gốc cho tên gọi Dax.

Xe được trang bị yên liền hai chỗ ngồi, cho phép cả người lái và hành khách phía sau có tư thế ngồi thoải mái. Đây là chi tiết khá hiếm trong phân khúc minibike cỡ nhỏ, vốn thường ưu tiên thiết kế yên đơn.

Ngoài ra, Honda vẫn duy trì nhiều chi tiết mang tính biểu tượng như emblem ST125 trên thân xe, biểu tượng chú chó Dachshund và logo Honda cổ điển. Những yếu tố này góp phần giữ lại bản sắc truyền thống của mẫu xe, đồng thời tăng cảm giác hoài cổ cho người sử dụng.

Một đặc trưng khác của Honda Dax là hệ thống ống xả đặt cao. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn hỗ trợ khả năng vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Cùng với đó, xe sử dụng đèn pha tròn kích thước lớn – chi tiết quen thuộc trong thiết kế xe máy cổ điển, vừa tăng khả năng nhận diện vừa cải thiện tầm chiếu sáng vào ban đêm.

Về vận hành, New Honda Dax được trang bị động cơ dung tích 125cc, hướng đến trải nghiệm lái nhẹ nhàng và linh hoạt. Cấu hình này phù hợp cho việc di chuyển trong đô thị hoặc những chuyến dạo phố ngắn.

Khối động cơ đi kèm hộp số vòng 4 cấp, cho phép người lái thao tác chuyển số đơn giản và thuận tiện. Đây là cấu hình thường thấy trên các mẫu minibike, nơi yếu tố dễ điều khiển và trải nghiệm lái vui vẻ được đặt lên hàng đầu.

Ở khía cạnh an toàn, xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, đồng thời được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước. Công nghệ này giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, góp phần cải thiện độ ổn định trong các tình huống khẩn cấp.

Theo công bố từ nhà sản xuất, hai phiên bản màu mới OG White và OG Black của New Honda Dax được bán tại Thái Lan với giá đề xuất 84.900 baht (khoảng 70 triệu đồng). Mẫu xe hiện đã có mặt tại 16 cửa hàng CUB House Flagship Store trên toàn quốc.

Trong bối cảnh thị trường xe máy châu Á đang chứng kiến sự hồi sinh của các dòng xe mang phong cách hoài cổ, sự xuất hiện của những tùy chọn màu mới được xem là động thái nhằm duy trì sức hút của dòng minibike này.

Tại Việt Nam, Honda Dax hiện chưa được phân phối chính hãng rộng rãi. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng chơi xe nhờ thiết kế độc đáo cùng giá trị lịch sử gắn liền với thương hiệu Honda.

Một số cửa hàng nhập khẩu tư nhân từng đưa phiên bản Honda Dax ST125 về Việt Nam với số lượng hạn chế, chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng yêu thích minibike hoặc sưu tầm xe cổ điển. Do chi phí nhập khẩu và số lượng khan hiếm, giá bán thực tế của mẫu xe tại Việt Nam thường cao hơn đáng kể so với thị trường Thái Lan.

Sự ra mắt của hai màu mới OG White và OG Black được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm sức hút cho Honda Dax trong cộng đồng chơi xe tại Đông Nam Á. Với thiết kế nhỏ gọn, phong cách khác biệt và yếu tố hoài cổ, mẫu minibike này được nhiều người xem như một biểu tượng hơn là phương tiện di chuyển thông thường.

Trong tương lai, nếu xu hướng minibike tiếp tục phát triển mạnh, khả năng Honda mở rộng phân phối chính thức dòng xe này sang nhiều thị trường khác, bao gồm Việt Nam, vẫn được giới quan sát đặt ra.