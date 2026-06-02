Yamaha ra mắt xe ga mới giá chỉ 35 triệu đồng: Trang bị vượt tầm giá, sẵn sàng cạnh tranh Honda Vision

(GLO)- Yamaha vừa ra mắt phiên bản mới của Mio Gear S tại Philippines với mức giá khoảng 35 triệu đồng. Sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều tiện ích hiện đại cùng động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe tay ga này được xem là đối thủ đáng gờm của Honda Vision trong phân khúc xe đô thị phổ thông.

Yamaha Motor Philippines vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe tay ga Mio Gear S, đồng thời phát động chiến dịch truyền thông mới mang tên “Play Your Way”. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách sống năng động, cần một phương tiện linh hoạt để đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong môi trường đô thị.

Yamaha, Mio Gear S

Theo Yamaha, Mio Gear S không chỉ là phương tiện đi lại mà còn được định vị như người bạn đồng hành của những người trẻ hiện đại, phục vụ đa dạng nhu cầu từ đi làm, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè cho đến những chuyến dạo phố hay khám phá thành phố bất chợt.

Về thiết kế, Mio Gear S sở hữu kiểu dáng gọn gàng với khung sườn Underbone, kết hợp hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đơn. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 14 inch cùng lốp không săm, kích thước 80/80 phía trước và 100/70 phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống phía sau.

Một trong những ưu điểm nổi bật của mẫu xe là trọng lượng chỉ 95 kg, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Đây cũng là lợi thế giúp Mio Gear S phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả những người mới sử dụng xe tay ga.

Mio Gear S được trang bị màn hình đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành cần thiết. Yamaha cũng tích hợp cổng sạc dành cho thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu kết nối liên tục của người dùng trẻ.

Tính thực dụng tiếp tục được thể hiện qua cốp chứa đồ dung tích 18,6 lít, đủ sức chứa nhiều vật dụng cá nhân phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, sàn để chân rộng giúp người dùng dễ dàng mang theo các món đồ cồng kềnh khi di chuyển.

Cung cấp sức mạnh cho Mio Gear S là động cơ Blue Core dung tích 125cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, cho khả năng vận hành mượt mà và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ngoài động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Mio Gear S còn được trang bị hàng loạt tiện ích đáng chú ý như hệ thống đèn LED toàn bộ xe, cổng sạc USB, tính năng ngắt động cơ tạm thời Start & Stop, chức năng Answer Back giúp xác định vị trí xe bằng âm thanh cùng cốp chứa đồ rộng phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Tại Philippines, Yamaha Mio Gear S mới được niêm yết với giá 81.900 peso, tương đương khoảng 35 triệu đồng. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Xám sứ, Xám bazan và Nâu mờ.

Với thiết kế nhỏ gọn, nhiều trang bị hữu ích và mức giá dễ tiếp cận, Yamaha Mio Gear S được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút người dùng trẻ, đồng thời trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ bên cạnh Honda Vision.