Ram 1500 chính thức trở lại Việt Nam, giá từ 3,749 tỷ đồng, mạnh tới 540 mã lực

(GLO)- Sau khi THACO trở thành nhà phân phối chính hãng của Jeep và Ram tại Việt Nam, mẫu bán tải cỡ lớn Ram 1500 chính thức tái xuất thị trường với hai phiên bản Rebel và RHO.

Ngày 30/5, tại TP.HCM, THACO chính thức đưa mẫu bán tải cỡ lớn Ram 1500 trở lại thị trường Việt Nam sau thời gian vắng bóng. Sự trở lại của dòng xe mang đậm phong cách Mỹ được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn trong phân khúc xe cao cấp. Xe sở hữu thiết kế đậm chất Mỹ, động cơ mạnh mẽ lên đến 540 mã lực cùng hàng loạt công nghệ hiện đại, trong khi giá bán khởi điểm thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Ram 1500 trở lại Việt Nam thông qua nhà phân phối THACO

Ram 1500 được phân phối với hai phiên bản gồm Rebel và RHO. Trong đó, bản Rebel có giá từ 3,749 - 3,799 tỷ đồng, còn phiên bản hiệu năng cao RHO được niêm yết ở mức 5,499 tỷ đồng. So với giai đoạn trước, mức giá khởi điểm của Ram 1500 đã giảm đáng kể, giúp mẫu xe dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng trong nước.

Đáng chú ý, khách hàng đặt mua xe trong giai đoạn đầu còn được tặng một chuyến hành trình trải nghiệm xuyên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Về thiết kế, Ram 1500 tiếp tục duy trì phong cách cơ bắp đặc trưng của dòng bán tải Mỹ với nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen như lưới tản nhiệt, cản trước và sau, ốp gương, tay nắm cửa hay vòm bánh xe. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hiện đại, đi kèm đèn chào mừng có thể tùy chỉnh.

Phiên bản RHO nổi bật hơn với bộ mâm 18 inch kết hợp lốp địa hình 35 inch, ống xả kép thể thao, cửa thùng sau đóng mở điện, móc kéo trước và sau cùng các chi tiết mở rộng thân xe phục vụ nhu cầu off-road.

Khoang nội thất của Ram 1500 được thiết kế theo hướng sang trọng và công nghệ. Xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi cùng hệ thống ba màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch đặt dọc và màn hình riêng 10,25 inch cho hành khách phía trước. Hệ thống Uconnect 5 cho phép người ngồi ghế phụ truy cập bản đồ, camera, giải trí đa phương tiện và nhiều tính năng kết nối khác.

Trên bản RHO, ghế trước bọc da chỉnh điện 12 hướng tích hợp sưởi, trong khi hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả lưng – trang bị hiếm gặp trong phân khúc bán tải. Xe còn được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, sạc không dây kép và hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa kết hợp công nghệ khử tiếng ồn chủ động trong khoang cabin.

Về vận hành, Ram 1500 Rebel sử dụng động cơ xăng Hurricane 3.0L tăng áp kép, 6 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Trong khi đó, phiên bản RHO được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa 540 mã lực và mô-men xoắn 706 Nm. Xe sở hữu 8 chế độ lái gồm Mud/Sand, Rock, Baja, Auto, Tow, Snow, Sport và Custom, đi kèm giảm xóc Bilstein, hệ thống Launch Control và khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử.

Danh sách công nghệ an toàn trên Ram 1500 cũng khá ấn tượng với loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao như hỗ trợ lái rảnh tay chủ động, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm tại giao lộ, nhận diện biển báo giao thông, phát hiện tài xế mất tập trung hoặc buồn ngủ và hệ thống đỗ xe tự động.

Hiện Ram 1500 gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam khi chưa có mẫu bán tải cỡ lớn nào khác được phân phối chính hãng. Với mức giá từ 3,749 tỷ đồng cùng loạt trang bị cao cấp, mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc bán tải Mỹ chính hiệu, kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và sự tiện nghi sang trọng.