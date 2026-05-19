Yamaha YS150: Mẫu côn tay bền bỉ, siêu tiết kiệm xăng của Yamaha FZ-S tại Việt Nam

(GLO)- Không chạy theo xu hướng công nghệ hào nhoáng hay thiết kế quá hầm hố, Yamaha YS150 vẫn thu hút người dùng nhờ độ bền cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và trải nghiệm lái dễ chịu.

Ở phân khúc xe côn tay 150cc phổ thông, nhiều nhà sản xuất hiện nay tập trung phát triển thiết kế thể thao, bổ sung hàng loạt công nghệ điện tử nhằm thu hút khách hàng trẻ. Tuy nhiên, Yamaha YS150 lại đi theo hướng hoàn toàn khác khi ưu tiên tính thực dụng, sự bền bỉ và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Mẫu xe này Yamaha tập trung vào những yếu tố cốt lõi như khả năng vận hành ổn định, chi phí sử dụng thấp và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu – những giá trị vẫn được nhiều người dùng châu Á đánh giá cao.

Ngay từ thiết kế, Yamaha YS150 đã thể hiện rõ phong cách tối giản. Tổng thể xe gọn gàng với ít chi tiết dư thừa, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Bình xăng được tạo hình cơ bắp nhẹ kết hợp phần ốp hướng gió nhỏ giúp xe vẫn giữ được nét khỏe khoắn mà không quá phô trương.

Ở khu vực lái, xe sử dụng bảng đồng hồ kết hợp analog và LCD, hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản như tốc độ, vòng tua máy, mức nhiên liệu và quãng đường di chuyển. Yamaha cũng trang bị thêm đèn ECO hỗ trợ người lái duy trì phong cách vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nổi bật nhất của Yamaha YS150 nằm ở khả năng vận hành thực tế. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 149cc, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ Blue Core cùng hệ thống phun xăng điện tử FI.

Khối động cơ này cho công suất tối đa 9,5kW và mô-men xoắn cực đại 13Nm. Dù thông số không quá nổi bật so với nhiều mẫu côn tay 150cc hiện nay, Yamaha YS150 vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mượt mà và dễ kiểm soát.

Trong môi trường đô thị, xe cho cảm giác tăng tốc nhẹ nhàng, phản hồi ga ổn định và không quá giật. Khi chạy ở dải tốc độ trung bình hoặc di chuyển đường dài, động cơ vẫn duy trì độ êm ái và hạn chế rung lắc đáng kể. Đây cũng là lý do mẫu xe này phù hợp với cả nhu cầu đi làm hàng ngày lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của Yamaha YS150 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo nhiều bài thử nghiệm thực tế, mức tiêu hao của xe chỉ dao động khoảng 1,7–2,1 lít/100km. Với bình xăng dung tích 14 lít, quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy có thể vượt mốc 600km.

Con số này giúp Yamaha YS150 trở thành một trong những mẫu côn tay 150cc tiết kiệm nhiên liệu đáng chú ý trong phân khúc. Trong bối cảnh giá xăng liên tục biến động, đây là lợi thế lớn đối với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng xe phục vụ công việc.

Ngoài ra, Yamaha YS150 còn ghi điểm nhờ trọng lượng nhẹ khoảng 128kg cùng chiều cao yên 795mm, phù hợp với thể trạng đa số người dùng châu Á. Xe đặc biệt thân thiện với người mới làm quen xe côn tay hoặc những người có chiều cao khiêm tốn.

Hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng êm ái thay vì thiên về cảm giác thể thao. Điều này giúp Yamaha YS150 vận hành thoải mái hơn khi đi qua các đoạn đường xấu hoặc di chuyển liên tục trong thời gian dài.

Tại Việt Nam, Yamaha YS150 tuy không phổ biến như Exciter hay Winner nhưng lại khiến nhiều người liên tưởng tới Yamaha FZ-S đời đầu – mẫu naked bike từng xuất hiện chủ yếu qua đường nhập khẩu tư nhân.

Trước đây, Yamaha FZ-S được yêu thích nhờ thiết kế cơ bắp, tư thế ngồi thoải mái và khả năng vận hành linh hoạt trong phố. Dù không đạt doanh số lớn, mẫu xe này vẫn có một nhóm người dùng trung thành nhờ độ bền, khả năng tiết kiệm xăng và chi phí sử dụng hợp lý.