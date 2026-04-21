Yamaha ra mắt xe tay ga 125cc mới: Thiết kế trẻ trung, công nghệ hybrid, giá từ hơn 21 triệu đồng

(GLO)- Mẫu Yamaha Fascino 125 phiên bản 2026 vừa được giới thiệu tại Ấn Độ với diện mạo tinh chỉnh, bổ sung nhiều công nghệ hiện đại như hỗ trợ điện hybrid, kết nối thông minh và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, trong khi giá bán khởi điểm chỉ từ khoảng 21,7 triệu đồng.

Yamaha Motor India vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 của dòng xe tay ga Fascino 125, tiếp tục hướng đến phân khúc 125cc với phong cách thời trang và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe được phân phối với ba phiên bản gồm Drum, Disc và S, đi kèm một số nâng cấp đáng chú ý về thiết kế và trang bị.

Thay đổi nổi bật nhất nằm ở phần đuôi xe khi cụm đèn hậu được thiết kế lại hoàn toàn, tách rời khỏi đèn xi-nhan thay vì tích hợp như trước. Hệ thống đèn LED mới sử dụng đồ họa hình chữ “V”, giúp tăng độ nhận diện và mang lại diện mạo hiện đại hơn. Ngoài ra, các chi tiết thân xe cũng được tinh chỉnh sắc nét, kết hợp bộ tem mới nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ.

Về vận hành, Fascino 125 2026 tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 8,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm. Điểm đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ điện Hybrid (Power Assist), trong đó bộ phát điện thông minh đóng vai trò như một mô-tơ điện, hỗ trợ tăng tốc khi khởi hành hoặc leo dốc, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Xe cũng được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) cùng công nghệ khởi động không tiếng động – những tính năng ngày càng phổ biến trên xe tay ga hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ở phiên bản mới, Yamaha bổ sung màn hình TFT màu hiển thị thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối Y-Connect qua Bluetooth với điện thoại thông minh. Người dùng có thể nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi tình trạng xe, định vị vị trí đỗ, đồng thời sử dụng tính năng dẫn đường từng chặng và “Answer Back” để tìm xe trong bãi đỗ.

Các trang bị cơ bản khác vẫn được duy trì như hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau đơn, chức năng ngắt động cơ khi dựng chân chống và cốp chứa đồ dung tích 21 lít dưới yên.

Theo công bố từ hãng, mức tiêu hao nhiên liệu của xe đạt khoảng 66 km/lít trong điều kiện thử nghiệm, tương đương 1,5 lít/100 km. Trong điều kiện vận hành thực tế, mức tiêu thụ thường dao động khoảng 45–50 km/lít.

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha Fascino 125 2026 có giá khởi điểm từ 76.500 Rupee (khoảng 21,7 triệu đồng) cho bản Drum, trong khi hai phiên bản Disc và S có giá lần lượt khoảng 25 triệu đồng và 27 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Việc tiếp tục phát triển các mẫu xe tay ga tích hợp công nghệ hybrid được kỳ vọng sẽ giúp Yamaha gia tăng sức hút, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành và hiệu quả nhiên liệu.