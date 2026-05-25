Subaru Forester 2026 ra mắt bản Touring giá mềm, cắt bớt trang bị nhưng vẫn giữ động cơ tăng áp

(GLO)- Phiên bản Touring mới của Subaru Forester 2026 tại Nhật Bản đi theo hướng hoàn toàn trái ngược thị trường Mỹ khi được định vị là bản tiêu chuẩn giá rẻ, lược bỏ một số tiện nghi nhưng vẫn duy trì động cơ Boxer tăng áp và hệ dẫn động AWD đặc trưng.

Sau hơn một năm trình làng tại quê nhà Nhật Bản, Subaru đã tiến hành nâng cấp nhẹ cho dòng SUV cỡ C Forester thế hệ thứ 6. Điểm đáng chú ý nhất trong đợt nâng cấp lần này là sự xuất hiện của phiên bản Touring hoàn toàn mới.

Subaru Forester 2026 ra mắt bản Touring giá mềm

Khác với thị trường Bắc Mỹ – nơi tên gọi Touring thường gắn với những phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ tiện nghi và nội thất sang trọng – Subaru Forester Touring 2026 tại Nhật Bản lại được định vị là phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp với nhiều trang bị được tinh giản nhằm giảm giá bán.

Ở ngoại thất, Forester Touring 2026 sở hữu phong cách thực dụng với cản trước và sau dùng ốp nhựa đen không sơn, đồng bộ cùng phần ốp sườn xe. Bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế 5 chấu tương tự các bản Sport và X-Break nhưng được hoàn thiện dạng phay hai tông màu.

Khoang nội thất sử dụng ghế nỉ với hai tùy chọn màu đen hoặc xám/platinum. Subaru cũng tạo điểm nhấn bằng đường chỉ xanh trên ghế và chỉ bạc ở cần số.

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, xe vẫn được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 11,6 inch đặt dọc. Tuy nhiên, cụm đồng hồ kỹ thuật số đã được thay bằng bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình trung tâm 4,2 inch.

Danh sách tiện nghi vẫn khá đầy đủ với ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu gập điện và tính năng sưởi cho cả hàng ghế trước lẫn hai ghế ngoài phía sau.

Khách hàng có nhu cầu cao hơn có thể lựa chọn phiên bản Touring EX với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng gói hỗ trợ lái nâng cao Eyesight X ADAS.

Dải sản phẩm Forester tại Nhật Bản hiện gồm các phiên bản Touring, Touring EX, Sport EX, Sport EX Black Selection, X-Break và Premium EX. Đáng chú ý, Subaru không phân phối biến thể Wilderness tại thị trường này như ở Mỹ.

Về vận hành, Subaru Forester 2026 không có thay đổi đáng kể. Các phiên bản Touring, Touring EX, Sport và Sport EX tiếp tục sử dụng động cơ Boxer 1.8L tăng áp 4 xi-lanh, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số CVT kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD.

Trong khi đó, các bản X-Break, X-Break EX và Premium EX dùng hệ truyền động hybrid tự sạc S:HEV. Hệ thống này kết hợp động cơ e-Boxer 2.5L công suất 158 mã lực với mô-tơ điện 118 mã lực và pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh.

Ngoài việc bổ sung phiên bản mới, Subaru cũng nâng cấp gương chiếu hậu thông minh Smart Rearview Mirror với độ phân giải cao hơn và cải thiện tốc độ sạc không dây. Toàn bộ phiên bản hybrid nay được trang bị ổ điện AC 100V tiêu chuẩn, có thể cung cấp công suất tới 1.500 W.

Subaru Forester 2026 hiện đã nhận đặt hàng tại Nhật Bản với mục tiêu doanh số 2.200 xe mỗi tháng. Giá bán của mẫu SUV này dao động từ 3,85-4,642 triệu Yên, tương đương khoảng 770-928 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Subaru Forester thế hệ mới đang được phân phối chính hãng với giá từ 1,299-1,399 tỷ đồng và chỉ có tùy chọn động cơ xăng. Theo kế hoạch, phiên bản hybrid của mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay.