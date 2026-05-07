Nhiều biển số “ngũ quý”, “tứ quý” được đưa ra đấu giá vào ngày 11-5

(GLO)- Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty VPA vừa có kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 10. Trong phiên này, hơn 1,4 triệu biển số dành cho ô tô, xe máy sẽ được niêm yết để người dân lựa chọn, trong đó có nhiều biển số “ngũ quý”, “tứ quý”.

Theo đó, hàng loạt biển số siêu đẹp dành cho xe ô tô sẽ được lên sàn như: 15B-555.55, 15AC-555.55, 19B-567.89, 19AB-999.99, 30D-555.55, 29AB-999.99, 30D-567.89.

Cán bộ Cảnh sát giao thông giám sát quá trình đấu giá biển số xe. Ảnh: Hồng Quang/TTO

Tương tự, nhiều biển số “ngũ quý” cho xe máy cũng được niêm yết gồm: 29AH-567.89, 30D-666.66, 29AH-888.88, 30D-777.77, 29AH-999.99, 36B-567.89, 69AB-888.88, 79A-999.99, 99AB-888.88, 99B-666.66, 99AB-999.99…

Đáng chú ý, từ phiên đấu giá thứ 10, Cục Cảnh sát giao thông sẽ cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có 1 người đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp từ 2 người trở lên thì thời gian cấp là 3 ngày (rút ngắn so với Nghị định 156).

Tính đến nay, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức thành công 9 phiên trong hơn 500 ngày đấu giá, với 14 triệu biển số xe. Trong đó, trên 250.000 biển số đã được đưa ra đấu giá, có hơn 600.000 lượt khách hàng đăng ký tham gia.

Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước là 11.400 tỷ đồng.