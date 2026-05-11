Suzuki V-Strom 1050 2026 ra mắt tại Malaysia, giá gần 530 triệu đồng

(GLO)- Phiên bản 2026 của Suzuki V-Strom 1050 vừa chính thức trình làng tại Malaysia với nhiều tùy chọn màu sắc mới cùng giá bán 78.900 Ringgit (tương đương khoảng 529 triệu đồng).

Dù không thay đổi lớn về thiết kế và động cơ, mẫu adventure touring cỡ lớn của Suzuki vẫn gây chú ý nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại và tính đa dụng cho các hành trình đường dài. Suzuki V-Strom 1050 2026 được bổ sung ba màu sơn mới dành riêng cho thị trường Malaysia gồm xám Oort ánh kim, xanh lá thép mờ ánh kim và đen ánh kim. Khách hàng mua xe còn được tặng kèm bộ hành lý chính hãng Suzuki nhằm tăng tính tiện dụng cho các chuyến touring và du lịch dài ngày.

Về thiết kế, mẫu xe tiếp tục duy trì phong cách adventure đặc trưng với thân xe cao ráo, đường nét mạnh mẽ và phần đầu mang cảm hứng từ những mẫu mô tô Dakar huyền thoại của Suzuki. Kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh thủ công để tối ưu khả năng chắn gió trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Yên xe cũng hỗ trợ chỉnh độ cao từ mức tiêu chuẩn 855 mm, giúp người lái linh hoạt lựa chọn tư thế ngồi phù hợp.

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ V-twin 90 độ dung tích 1.037 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 105,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 8.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp tích hợp quickshifter cùng hệ truyền động xích cuối, mang đến khả năng vận hành cân bằng giữa đường trường và địa hình hỗn hợp.

Hệ thống treo trên Suzuki V-Strom 1050 2026 gồm phuộc hành trình ngược phía trước và giảm xóc đơn phía sau, hỗ trợ hấp thụ dao động tốt hơn khi di chuyển trên nhiều dạng địa hình. Xe sử dụng mâm trước 19 inch và mâm sau 17 inch, kết hợp bộ lốp 110/90 phía trước và 150/70 phía sau nhằm tăng độ bám đường và sự ổn định ở tốc độ cao.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở gói công nghệ hỗ trợ lái Suzuki Intelligent Ride System (SIRS). Hệ thống này tích hợp hàng loạt tính năng điện tử hiện đại như kiểm soát lực kéo Suzuki Traction Control System (STCS), phanh Motion Track Brake System, Cruise Control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát tải trọng, kiểm soát độ dốc, Suzuki Easy Start System và tính năng Low RPM Assist giúp hạn chế chết máy khi xuất phát ở tốc độ thấp.

Các thông tin vận hành được hiển thị qua màn hình LCD 5 inch phía trước người lái. Xe đồng thời trang bị cổng sạc USB ở khu vực tay lái và ổ điện 12V dưới yên sau, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử trong những hành trình dài hoặc cắm trại.

Suzuki V-Strom 1050 2026 có trọng lượng 252 kg cùng bình xăng dung tích 20 lít, phù hợp cho các chuyến touring xuyên quốc gia nhờ khả năng vận hành ổn định và quãng đường di chuyển dài.