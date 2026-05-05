SUV PHEV siêu tiết kiệm xăng giá hơn 460 triệu đồng

(GLO)- Mẫu SUV hybrid cắm điện mới của Geely – Galaxy M7 – gây chú ý khi sở hữu phạm vi hoạt động lên tới 1.730 km, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp cùng loạt công nghệ hiện đại, trong khi giá bán chỉ từ khoảng 461 triệu đồng.

Ngày 28/4, hãng xe Trung Quốc Geely chính thức ra mắt mẫu SUV hybrid cắm điện Galaxy M7 với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 119.800 đến 147.800 Nhân dân tệ (tương đương 461,58–569,46 triệu đồng).

Geely Galaxy M7 2026.

Thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ, Galaxy M7 được định vị hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng di chuyển đường dài và tích hợp nhiều công nghệ mới. Điểm nổi bật nhất của mẫu xe này là phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.730 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Về thiết kế, Galaxy M7 mang nhiều nét quen thuộc khi phần thân và đuôi xe có sự tương đồng với Galaxy L7, trong khi khoang nội thất lại gợi nhớ đến Starship 7 EM-i. Tuy nhiên, nền tảng phát triển hoàn toàn mới GEA Evo (ra mắt năm 2025) mới là yếu tố cốt lõi, hứa hẹn trở thành kiến trúc chủ lực cho các dòng xe năng lượng mới của Geely trong tương lai.

Khả năng vận hành là điểm đáng chú ý khi xe có thể chạy thuần điện tối đa 225 km. Khi kết hợp động cơ xăng, tổng phạm vi đạt 1.730 km. Dù sử dụng bộ pin lớn khiến trọng lượng tăng, mức tiêu thụ nhiên liệu vẫn chỉ ở mức 4,73 lít/100 km (chuẩn WLTC) khi pin cạn. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút.

Galaxy M7 sở hữu kích thước 4.770 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.785 mm, thuộc nhóm lớn trong phân khúc. Ngoại thất nổi bật với cụm đèn LED “Starry Ripple” dài hơn 2 m tích hợp 362 bóng LED, cùng hệ thống lưới tản nhiệt chủ động AGS giúp tối ưu khí động học với hệ số cản gió 0,27Cd. Phía sau xe là cụm đèn “Sunrise” với 344 LED siêu đỏ. Mẫu xe cung cấp 6 tùy chọn màu ngoại thất.

Bên trong cabin, Galaxy M7 được nâng cấp theo hướng cao cấp với vật liệu mềm và chi tiết vân gỗ. Xe trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K, chạy hệ điều hành Flyme Auto 2 tích hợp chip 7 nm, hỗ trợ điều khiển giọng nói và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, xe còn sở hữu màn hình hiển thị kính lái AR-HUD 25,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô-lăng đa chức năng và hệ thống đèn nội thất 256 màu. Hệ thống âm thanh 23 loa công suất 2.000W mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp.

Về tiện nghi, hàng ghế trước có chức năng sưởi, thông gió và massage, ghế lái nhớ vị trí và tích hợp loa tựa đầu. Khoang hành lý tiêu chuẩn 700 lít, có thể mở rộng lên 1.990 lít, kèm nhiều không gian chứa đồ linh hoạt. Xe cũng được trang bị kính cách âm hai lớp, sạc không dây 50W, cửa hậu chỉnh điện và hệ thống treo thích ứng.

Galaxy M7 tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Qianli Haohan H3 với khả năng hỗ trợ lái trên cao tốc, tự động chuyển làn, vượt xe và đỗ xe thông minh với khả năng nhận diện hơn 300 loại vị trí đỗ.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.5L công suất 111 mã lực kết hợp mô-tơ điện 238 mã lực, mô-men xoắn 262 Nm. Bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 29,8 kWh giúp xe đạt hiệu suất cao và độ bền tốt. Galaxy M7 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây, đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển đô thị lẫn hành trình dài.