Peugeot 5008 2026 sắp ra mắt Việt Nam: Thiết kế lột xác, nội thất 7 chỗ hiện đại, nhiều công nghệ mới

(GLO)- Peugeot Việt Nam chuẩn bị trình làng thế hệ hoàn toàn mới của mẫu SUV 7 chỗ Peugeot 5008 vào ngày 23/5/2026. Mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại hơn, nội thất công nghệ cao cùng khả năng vận hành tiết kiệm nhờ hệ truyền động mild hybrid mới.

Peugeot Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh hé lộ thế hệ mới của bộ đôi SUV 3008 và 5008 trên fanpage chính thức. Theo thông tin được tiết lộ, Peugeot 5008 2026 sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt vào ngày 23/5 tới.

Peugeot 5008 2026 được nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế, trang bị và nền tảng khung gầm. Xe sử dụng cơ sở gầm bệ Stellantis STLA Medium hoàn toàn mới, mang đến kích thước lớn hơn đáng kể so với đời hiện hành.

Cụ thể, Peugeot 5008 2026 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.790 x 1.890 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. So với thế hệ đang bán tại Việt Nam, mẫu SUV này dài hơn 120 mm, rộng hơn 35 mm và trục cơ sở tăng thêm 20 mm, trong khi chiều cao giảm 35 mm nhằm tăng tính khí động học.

Thiết kế ngoại thất của xe mang phong cách tương đồng Peugeot 3008 mới với lưới tản nhiệt không viền và hệ thống đèn hai tầng hiện đại. Đèn pha được bố trí phía trên, trong khi cụm đèn LED định vị ban ngày dạng “3 móng vuốt sư tử” đặt phía dưới, ôm trọn khu vực đầu xe. Cản trước cũng được làm mới với hốc gió trung tâm cỡ lớn và các khe gió nhỏ ở hai bên.

Phần thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi sắc nét cùng bộ mâm tối ưu khí động học. Khác với Peugeot 3008 mang phong cách coupe SUV, Peugeot 5008 vẫn duy trì kiểu dáng SUV truyền thống với phần mui thẳng và cửa cốp vuông vức nhằm tối ưu không gian sử dụng. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED đồ họa 3 móng vuốt nối liền bằng dải ốp màu đen tích hợp tên thương hiệu Peugeot.

Bên trong khoang lái, Peugeot 5008 2026 sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi tiêu chuẩn với 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý đạt 259 lít khi sử dụng đủ ghế và tăng lên 748 lít nếu gập hàng ghế thứ ba.

Nội thất xe tiếp tục theo đuổi triết lý i-Cockpit đặc trưng với màn hình cong 21 inch mới đặt nổi trên táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống đèn viền LED phía sau màn hình giúp tăng hiệu ứng thị giác hiện đại.

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế cao, tạo cảm giác khoang lái tách biệt giữa người lái và hành khách phía trước. Các nút chuyển số được bố trí dọc cạnh nút khởi động trên táp-lô, mang phong cách tối giản. Đáng chú ý của mẫu SUV cỡ D này gồm vô-lăng vát đáy thể thao, ghế bọc Alcantara chỉnh điện và sưởi, sạc không dây, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm cùng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.

Hiện Peugeot Việt Nam chưa công bố thông số động cơ chính thức cho 5008 thế hệ mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ sử dụng hệ truyền động mild hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 1.2L 3 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện tích hợp hộp số và hệ thống điện 48V. Cấu hình này cho công suất tối đa 136 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố khoảng 5,1 lít/100 km.