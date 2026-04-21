Đối thủ Honda CR-V ra mắt bản Sport Edition giới hạn, giá gần 770 triệu đồng

(GLO)- Proton X70 Sport Edition 2026 vừa được giới thiệu tại Malaysia với diện mạo thể thao hơn, bổ sung trang bị đáng chú ý nhưng giá bán chỉ tăng nhẹ. Mẫu SUV hạng C này được sản xuất giới hạn 600 chiếc, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự khác biệt.

Proton tiếp tục làm mới dòng SUV chủ lực khi trình làng X70 Sport Edition 2026 – phiên bản đặc biệt phát triển từ biến thể Premium cao cấp nhất. Điểm đáng chú ý nằm ở cách hãng xe Malaysia gia tăng giá trị trang bị lên đến 6.000 Ringgit, nhưng mức giá bán thực tế chỉ tăng thêm 2.500 Ringgit, đưa tổng giá trị xe lên 115.300 Ringgit (khoảng 767,89 triệu đồng). Với số lượng giới hạn chỉ 600 chiếc, phiên bản này được xem là bước đi nhằm tăng sức hút cho X70 trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc SUV hạng C.

Về thiết kế ngoại thất, Proton X70 Sport Edition 2026 được nâng cấp theo hướng thể thao và cá tính hơn. Xe sở hữu bộ body kit khí động học mới, bao gồm các chi tiết ốp cản trước, ốp hông và ốp sau. Điểm nhấn nằm ở các đường viền màu đỏ tương phản, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và giúp tổng thể xe trở nên nổi bật hơn khi di chuyển trên đường. Bộ mâm hợp kim 19 inch vẫn giữ nguyên kiểu dáng từ phiên bản Premium, nhưng được sơn đen bóng hoàn toàn thay vì phối hai tông màu như trước, góp phần hoàn thiện phong cách thể thao đồng nhất.

Ở phía sau, Proton bổ sung huy hiệu mạ crôm với ba sọc đỏ cùng dòng chữ “Sport Edition” màu đen, giúp nhận diện rõ ràng phiên bản đặc biệt. Đáng chú ý, xe chỉ được phân phối với màu sơn Quartz Black độc quyền – tông màu trước đây từng xuất hiện trên X50 Black Edition giới hạn 200 chiếc. Sau đó, màu này đã trở thành tùy chọn tiêu chuẩn trên dòng SUV hạng B X50, vì vậy không loại trừ khả năng Proton sẽ bổ sung Quartz Black vào bảng màu chính thức của X70 trong tương lai, tùy theo chiến lược sản phẩm.

Bên trong khoang cabin, phong cách thể thao tiếp tục được nhấn mạnh thông qua các chi tiết trang trí. Các đường chỉ khâu màu đỏ xuất hiện trên vô-lăng, bệ tì tay trung tâm và ghế bọc da tổng hợp, tạo sự đồng bộ với ngoại thất. Ghế ngồi còn được thêu logo “Sport Edition” ở tựa lưng, mang lại cảm giác độc quyền cho người sử dụng. Ngoài ra, Proton cũng cải thiện tính thực dụng khi bổ sung thêm khay đựng đồ trong khoang hành lý, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp vật dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về vận hành, Proton X70 Sport Edition 2026 không có thay đổi so với bản Premium. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L, mã BHE15-EFZ, cho công suất tối đa 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 290 Nm trong dải vòng tua từ 2.000–3.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt và hệ dẫn động cầu trước, mang lại khả năng vận hành mượt mà, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị cũng như đường trường.

Các trang bị còn lại, bao gồm hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), vẫn được giữ nguyên từ phiên bản Premium. Điều này giúp mẫu SUV hạng C duy trì lợi thế về công nghệ an toàn và tiện nghi, đồng thời đáp ứng tốt kỳ vọng của người dùng trong phân khúc.

Việc ra mắt phiên bản Sport Edition cho thấy Proton đang nỗ lực làm mới sản phẩm bằng các nâng cấp mang tính thẩm mỹ và trải nghiệm, thay vì thay đổi lớn về nền tảng kỹ thuật. Với mức giá dễ tiếp cận cùng số lượng giới hạn, Proton X70 Sport Edition 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút trước các đối thủ sừng sỏ như Honda CR-V trong khu vực.