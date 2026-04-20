Morbidelli F252 2026 ra mắt: Naked bike 250cc giá hơn 99 triệu đồng, trang bị ABS 2 kênh

(GLO)- Mẫu naked bike Morbidelli F252 2026 chính thức được giới thiệu tại Malaysia với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thể thao và loạt trang bị đáng chú ý, hứa hẹn tăng sức cạnh tranh trong phân khúc 250cc.

Morbidelli F252 2026 được niêm yết ở mức 14.888 Ringgit (khoảng 99,2 triệu đồng), chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như thuế, bảo hiểm hay phí đăng ký. Xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa thích phong cách năng động và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị. Mẫu xe có hai tùy chọn màu sắc gồm trắng tundra và đen bulk.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ 2 xi-lanh dung tích 249,5cc, tương tự mẫu T252X cùng hãng. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 33,5 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 20 Nm tại 10.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp và truyền động xích, mang lại khả năng tăng tốc mượt và phản hồi nhanh.

Hệ thống khung gầm được thiết lập theo hướng cân bằng giữa độ ổn định và khả năng kiểm soát. Xe sử dụng phuộc trước upside-down giúp tăng độ cứng vững, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng. Hệ thống phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh, kết hợp kẹp phanh 4 piston phía trước và 1 piston phía sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn, góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành.

Morbidelli F252 2026 sử dụng mâm 17 inch cho cả hai bánh, kết hợp lốp Supermaxx kích thước 110/70 phía trước và 150/60 phía sau, đảm bảo độ bám đường. Xe có chiều cao yên 790 mm, trọng lượng 175 kg và bình xăng dung tích 15 lít, phù hợp với nhiều đối tượng người lái.

Bên cạnh hiệu năng, mẫu xe còn được trang bị loạt công nghệ đáng chú ý trong phân khúc như màn hình TFT-LCD 5 inch hiển thị thông tin vận hành, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Xe tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo và ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Chuyên gia, cho phép người lái tùy chỉnh trải nghiệm. Ngoài ra, cổng sạc USB Type-A và Type-C cũng được trang bị sẵn.

Với thiết kế thể thao, trang bị phong phú cùng mức giá cạnh tranh, Morbidelli F252 2026 được xem là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc naked bike 250cc tại Malaysia và khu vực Đông Nam Á.