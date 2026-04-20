Morbidelli F252 2026 ra mắt: Naked bike 250cc giá hơn 99 triệu đồng, trang bị ABS 2 kênh

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Mẫu naked bike Morbidelli F252 2026 chính thức được giới thiệu tại Malaysia với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thể thao và loạt trang bị đáng chú ý, hứa hẹn tăng sức cạnh tranh trong phân khúc 250cc.

Morbidelli F252 2026 được niêm yết ở mức 14.888 Ringgit (khoảng 99,2 triệu đồng), chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như thuế, bảo hiểm hay phí đăng ký. Xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa thích phong cách năng động và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị. Mẫu xe có hai tùy chọn màu sắc gồm trắng tundra và đen bulk.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ 2 xi-lanh dung tích 249,5cc, tương tự mẫu T252X cùng hãng. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 33,5 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 20 Nm tại 10.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp và truyền động xích, mang lại khả năng tăng tốc mượt và phản hồi nhanh.

Hệ thống khung gầm được thiết lập theo hướng cân bằng giữa độ ổn định và khả năng kiểm soát. Xe sử dụng phuộc trước upside-down giúp tăng độ cứng vững, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng. Hệ thống phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh, kết hợp kẹp phanh 4 piston phía trước và 1 piston phía sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn, góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành.

Morbidelli F252 2026 sử dụng mâm 17 inch cho cả hai bánh, kết hợp lốp Supermaxx kích thước 110/70 phía trước và 150/60 phía sau, đảm bảo độ bám đường. Xe có chiều cao yên 790 mm, trọng lượng 175 kg và bình xăng dung tích 15 lít, phù hợp với nhiều đối tượng người lái.

Bên cạnh hiệu năng, mẫu xe còn được trang bị loạt công nghệ đáng chú ý trong phân khúc như màn hình TFT-LCD 5 inch hiển thị thông tin vận hành, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Xe tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo và ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Chuyên gia, cho phép người lái tùy chỉnh trải nghiệm. Ngoài ra, cổng sạc USB Type-A và Type-C cũng được trang bị sẵn.

Với thiết kế thể thao, trang bị phong phú cùng mức giá cạnh tranh, Morbidelli F252 2026 được xem là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc naked bike 250cc tại Malaysia và khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu với xe máy dưới 5 năm

Đề xuất miễn kiểm định lần đầu với xe máy dưới 5 năm

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; cũng như kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Toyota bZ4X 2026 ra mắt Đông Nam Á: Mạnh hơn, pin lớn hơn, chạy 525 km, sạc nhanh 28 phút

Toyota bZ4X 2026 ra mắt Đông Nam Á: Mạnh hơn, pin lớn hơn, chạy 525 km, sạc nhanh 28 phút

(GLO)- Sau thời gian trì hoãn vì bài toán giá bán, Toyota bZ4X 2026 bản nâng cấp đã chính thức xuất hiện tại Đông Nam Á với loạt cải tiến đáng chú ý về động cơ, pin và khả năng sạc. Mẫu SUV điện của Toyota trở nên thực dụng, hiệu quả và cạnh tranh hơn trong phân khúc đang ngày càng đông đúc.

Everest đang bán tại Việt Nam chỉ có cấu hình máy dầu.

Ford Everest 2026 ra mắt bản máy xăng tại Việt Nam, giá niêm yết có thể hơn 1,5 tỷ đồng

(GLO)- Ford Everest dự kiến sẽ lần đầu tiên có thêm phiên bản sử dụng động cơ xăng tại Việt Nam, bên cạnh các tùy chọn động cơ diesel hiện hành. Theo thông tin từ các đại lý, mẫu SUV 7 chỗ này có thể bắt đầu mở bán phiên bản mới từ cuối quý II/2026, cụ thể vào khoảng cuối tháng 6-2026.

SUV hybrid giá từ 599 triệu đồng tại Việt Nam, Omoda C5 SHS-H cạnh tranh trực tiếp Toyota Corolla Cross

SUV hybrid giá từ 599 triệu đồng tại Việt Nam, Omoda C5 SHS-H cạnh tranh trực tiếp Toyota Corolla Cross

(GLO)-Mẫu SUV đô thị hybrid Omoda C5 SHS-H chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với giá ưu đãi từ 599 triệu đồng, nổi bật nhờ công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị hiện đại và chính sách hậu mãi dài hạn, sẵn sàng “so găng” với Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V.

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Làn sóng tài xế công nghệ chuyển sang xe điện để giảm chi phí, tăng thu nhập

Chi phí xăng tăng và yêu cầu vốn ban đầu đang khiến nhiều tài xế công nghệ gặp khó khi gia nhập và duy trì công việc. Trong bối cảnh đó, xe điện cùng những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Xanh SM đang giúp người lao động giảm áp lực chi phí, dễ dàng gia nhập nghề và cải thiện thu nhập.

