Vietinbank Gia Lai gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất “Gói Thuê Dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc tại Chi nhánh Gia Lai”

(GLO)- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đề xuất “Gói Thuê Dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc tại Chi nhánh Gia Lai”

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu - gói Thuê Dịch vụ bảo vệ trụ sở làm việc tại Chi nhánh Gia Lai từ ngày 1-6-2026 đến hết ngày 31-5-2027.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp dịch nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

- Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Gia Lai

- Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3871045

* Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí (đính kèm thông báo này).

Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu phải được gửi đến Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Gia Lai chậm nhất trước 17 giờ (giờ Việt Nam), ngày 28-5-2026.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu theo quy định và Hồ sơ yêu cầu của VietinBank - Chi nhánh Gia Lai.

Sau khi có kết quả đánh giá HSĐX Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai sẽ có thông báo, văn bản yêu cầu quý đơn vị đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Chúng tôi rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.