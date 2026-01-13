Công ty Cổ phần La Ri Việt Nam khai trương Văn phòng đại diện Laris Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai

Công ty Cổ phần La Ri Việt Nam vừa chính thức khai trương Văn phòng đại diện Laris Tây Nguyên tại địa chỉ 87-89 đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp ngày 10-1-2026.

Việc thành lập Văn phòng đại diện tại Gia Lai nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý và hỗ trợ dịch vụ của doanh nghiệp tại khu vực Tây Nguyên, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Nhân viên Lari phục vụ bữa ăn trưa tại Trường hội nhập quốc tế ischool Ninh Thuận.

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp suất ăn cho nhà máy, khách sạn và các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú trên phạm vi cả nước, Laris vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 22000:2018, được tham vấn bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Bà Glenda Lopez - Giám đốc điều hành Công ty Laris, bên cạnh các địa điểm đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hải Phòng và Nha Trang, Văn phòng đại diện Laris Tây Nguyên sẽ đóng vai trò đầu mối triển khai và điều hành dịch vụ tại các địa phương trong khu vực như Pleiku, Kon Tum và Buôn Ma Thuột, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

Bà Glenda Lopez - Giám đốc điều hành Công ty Laris.

Trong lĩnh vực giáo dục, Trường quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Trường Liên cấp Quốc tế UKA và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) là những đơn vị đang triển khai mô hình hợp tác cung ứng dịch vụ bán trú, thay cho hình thức nhà trường tự tổ chức, nhằm giúp nhà trường tập trung hơn vào công tác giảng dạy và quản lý chuyên môn.

Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại Gia Lai, Công ty Cổ phần La Ri Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức tại khu vực Tây Nguyên, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.