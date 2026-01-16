Gia Lai đồng hành cùng nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

(GLO)- Chiều 15-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động và giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các xã, phường có khu, cụm công nghiệp được giao chỉ tiêu và chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: T.D

Vai trò của khu, cụm công nghiệp ngày càng rõ nét

Thông tin về tình hình quản lý, đầu tư, phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nêu rõ: Thời gian qua, vai trò, tầm quan trọng của khu, cụm công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng thể hiện rõ nét. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút gần 1.000 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 65.000 lao động, tăng thu ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp.

“Bên cạnh đó, công tác quản lý, đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Việc quy hoạch, phát triển khu, cụm công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận chính sách đất đai, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư; góp phần kiểm soát, hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho hay.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Năm 2025, UBND tỉnh đã quyết định giao chỉ tiêu quản lý, đầu tư, phát triển đối với 6 khu công nghiệp và 46 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, bước đầu các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp, các ngành và địa phương đã bám sát chỉ tiêu được giao để tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả nhất định; ý thức quản lý, thực hiện chỉ tiêu từng bước được nâng cao, hoạt động quản lý dần đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng thẳng thắn chỉ rõ: “Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chỉ có 2 khu công nghiệp hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao và 6 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hoàn thành 100% chỉ tiêu; số lượng dự án thu hút vào các khu công nghiệp còn thấp; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, cụm công nghiệp vẫn còn chậm”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thông tin về tình hình quản lý, đầu tư, phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025. Ảnh: T.D



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình quản lý, đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển khu, cụm công nghiệp trong năm 2026.

Các đại biểu cũng nghe nhiều tham luận tập trung vào các nội dung như: Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp sinh thái; nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh theo xu hướng phát triển xanh; cam kết của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trong thực hiện chỉ tiêu và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thứ cấp...

Nâng cao hiệu quả hoạt động khu, cụm công nghiệp

Thống nhất với các chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2026 được UBND tỉnh giao, ông Andy Shen - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sunley Việt Nam cho biết: Công ty hiện là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp (xã Hòa Hội) với diện tích 50 ha. Việc UBND tỉnh giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển sẽ định hướng cho công ty trong công tác đầu tư, quản lý, vận hành cụm công nghiệp. Công ty cam kết triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu được giao; đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp theo định hướng phát triển xanh, tuần hoàn.

“Chúng tôi đã hình thành bộ máy quản lý chuyên nghiệp, xây dựng kế hoạch xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó là tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp” - ông Andy Shen khẳng định.

Chủ đầu tư đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển khu, cụm công nghiệp trong năm 2026. Ảnh: T.D

Đồng quan điểm, ông Vinay Ichangi - Quản lý chuỗi cung ứng Công ty Delta Galil (xã Phù Cát) cho rằng: “Để hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư, phát triển, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ đổi mới, thúc đẩy sản xuất may mặc. Việc tận dụng công nghệ tiên tiến nhằm hướng tới mục tiêu bền vững không chỉ giúp giảm thiểu chất thải, tiết kiệm tài nguyên mà còn rút ngắn chu kỳ thiết kế, sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Trên cơ sở tính toán dư địa phát triển và tình hình thực tế, Trung ương giao nhiều chỉ tiêu đột phá cho địa phương, đòi hỏi phải triển khai quyết liệt, mạnh mẽ. Do đó, cần khơi dậy quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp; tập trung cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, ngân hàng và các nhà đầu tư tiềm năng ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo hướng đột phá trong năm 2026. Để phấn đấu đạt mục tiêu GRDP tăng trưởng hai con số, cần triển khai “thần tốc” trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Vì vậy, các chỉ tiêu giao cho khu, cụm công nghiệp cũng phải theo hướng đột phá; yêu cầu các chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

“Thời gian tới tỉnh sẽ tập trung triển khai các khu, cụm công nghiệp xanh, thông minh; kiên quyết thu hồi các khu, cụm công nghiệp không đáp ứng yêu cầu; đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển mạnh từ tư duy quản lý thụ động sang chủ động” - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cho các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp năm 2026. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai “thần tốc” các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, bảo đảm đúng quy định; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền. Đối với các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp, cần triển khai đầu tư nhanh - hoạt động sớm - hiệu quả cao; nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Gia Lai cam kết luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng, gắn bó lâu dài và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư tiềm năng đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. Lãnh đạo UBND tỉnh trao quyết định công nhận chủ đầu tư hạ tầng cho 13 cụm công nghiệp kèm quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cụm công nghiệp năm 2026; trao quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cho 9 chủ đầu tư hạ tầng với 10 khu công nghiệp và 19 chủ đầu tư hạ tầng với 29 cụm công nghiệp năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp năm 2025. Ảnh: T.D

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp năm 2025.