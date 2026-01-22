Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

NHÃ UYÊN (theo baochinhphu.vn; dantri.com.vn)

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 84/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030.

Chương trình phấn đấu hoàn thành 100% việc rà soát, đề xuất và hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của đất nước.

ho-tro-phap-ly-lien-nganh-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-ho-kinh-doanh.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ cùng Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ký kết bản ghi nhớ phối hợp trong công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: P.L

Về hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu pháp luật được xây dựng, tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho DN để DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được khai thác và sử dụng miễn phí.

Đồng thời, bảo đảm 100% DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh có khả năng tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; trong đó tối thiểu 80% tiếp cận qua các nền tảng số.

Bảo đảm 100% nhu cầu cung cấp thông tin pháp luật của DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được cung cấp khi có yêu cầu bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, Chương trình đặt mục tiêu tối thiểu 80% công chức, viên chức, người làm công tác pháp chế, tham mưu, triển khai hỗ trợ pháp lý được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức pháp luật liên quan, qua đó nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, tối thiểu 80% DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tham gia học tập, khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến, nền tảng số; tối thiểu 90% đối tượng thụ hưởng bày tỏ sự hài lòng về chất lượng các hoạt động của Chương trình.

Về hoạt động tư vấn pháp luật, bảo đảm tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đưa ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gồm: nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Được biết, mục tiêu của Chương trình nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo cơ chế hỗ trợ pháp lý đột phá; xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu của DN và hộ kinh doanh lấy đối tượng thụ hưởng làm trung tâm, phục vụ hiệu quả nhu cầu pháp lý của DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức, thói quen, văn hóa tuân thủ pháp luật; phát huy tính chủ động của DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và vai trò của các tổ chức hiệp hội đại diện cho cộng đồng DN đối với việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, bên cạnh sự đồng hành của cơ quan nhà nước...

