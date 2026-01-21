Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk

(GLO)- Ngày 20-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng.

Quy mô dự án Đường dây 500 kV Bình Định - Krông Buk gồm: xây dựng tuyến đường dây 500 kV 2 mạch từ TBA 500 kV Bình Định đến TBA 500 kV Krông Buk, với chiều dài khoảng 187,65 km; hệ thống tủ thông tin được bố trí trong nhà; mua mới và lắp đặt 2 bộ tụ bù dọc trong khuôn viên TBA 500 kV Bình Định (phần ngăn xuất tuyến đi TBA 500 kV Krông Buk).

Hướng tuyến dự án qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: EVNNPT

Dự án góp phần tăng cường công suất truyền tải cho liên kết vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, kết hợp với mở rộng các giao diện truyền tải Bắc Trung Bộ - Bắc Bộ và Tây Nguyên - Nam Bộ nhằm tăng cường khai thác nguồn năng lượng tái tạo miền Trung cấp cho các trung tâm phụ tải Bắc Bộ và Nam Bộ.

Đồng thời, đấu nối trạm 500 kV Bình Định nhằm tiếp nhận và truyền tải công suất tại các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thủy điện của khu vực các tỉnh Phú Yên, Bình Định (nay là các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk) và khu vực lân cận lên hệ thống điện quốc gia.

Cùng với đó, kết hợp với tuyến đường dây 500 kV Tuabin khí hỗn hợp Dung Quất - Bình Định và các đường dây 500 kV trong khu vực để truyền tải công suất trung tâm điện khí khu vực miền Trung sử dụng mỏ khí Cá Voi Xanh khi tổ hợp này vào vận hành.

Tạo ra mối liên kết mạnh cho lưới điện truyền tải trong khu vực, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất công suất, điện năng trên hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

Phối cảnh Trạm biến áp 500 kV Bình Định. Nguồn: EVNNPT

UBND tỉnh Gia Lai giao các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định; thực hiện quản lý nhà nước và giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thực hiện tốt việc phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.