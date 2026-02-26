Gia Lai triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: V.T

Mục tiêu cụ thể là 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ, bảo đảm đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng; đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trang bị, ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa; được đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo chuyển biến đột phá, tiến tới đẩy lùi và từng bước chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: M.T

Phấn đấu đạt 100% các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn ký cam kết và bảo đảm tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh. 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với những hành động cụ thể.

Gia Lai phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ. Ảnh: M.T

Với tinh thần quyết tâm “tuyên chiến không khoan nhượng”, việc thực hiện kế hoạch này nhằm tạo chuyển biến đột phá trong công tác và tiến tới đẩy lùi, từng bước chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.