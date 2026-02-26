Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: V.T

Mục tiêu cụ thể là 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ, bảo đảm đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng; đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trang bị, ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa; được đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tạo chuyển biến đột phá, tiến tới đẩy lùi và từng bước chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: M.T

Phấn đấu đạt 100% các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn, cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn ký cam kết và bảo đảm tuân thủ không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ, pháp luật chuyên ngành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng đối với các hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh. 100% người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của mình.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với những hành động cụ thể.

Gia Lai phấn đấu 100% các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng giả, sở hữu trí tuệ. Ảnh: M.T

Với tinh thần quyết tâm “tuyên chiến không khoan nhượng”, việc thực hiện kế hoạch này nhằm tạo chuyển biến đột phá trong công tác và tiến tới đẩy lùi, từng bước chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

Thị trường quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuyển dịch sang các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thiết kế tối giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng nhu cầu người nhận

Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

