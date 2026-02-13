Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm

(theo Vietnam+, Công Thương)

(GLO)- Thị trường nguyên liệu công nghiệp trong phiên vừa qua chứng kiến đà lao dốc mạnh của mặt hàng đường, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Cụ thể, hợp đồng đường 11 kỳ hạn giao tháng 3 ghi nhận mức giảm tới gần 2%, xuống còn 305 USD/tấn; hợp đồng đường trắng cùng kỳ hạn còn giảm tới 2,74%, về mức 387 USD/tấn.

gia-duong-roi-xuong-muc-thap-nhat-trong-vong-5-nam.jpg
Giá đường rơi xuống mức thấp nhất trong 5 năm do nguồn cung toàn cầu dồi dào. Ảnh minh họa: M.T

Nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực giảm giá lên thị trường đường thế giới. Bên cạnh đó, nguồn cung tại Brazil cũng duy trì sự ổn định, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, các nhà máy ở Brazil đang ưu tiên tối đa cho việc sản xuất đường thay vì ethanol, với tỷ trọng mía ép lấy đường tăng lên mức 50,78%, cao hơn đáng kể so với mức 48,15% của niên vụ trước.

Trong khi đó, tại Indonesia - quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới - lại cho thấy những tín hiệu tương đối kém lạc quan khi lượng đường nhập khẩu lũy kế cả năm 2025 chỉ đạt 3,92 triệu tấn, giảm 26% so với năm trước đó.

Ở thị trường trong nước, giao dịch những ngày giáp Tết Bính Ngọ diễn ra trong không khí ảm đạm dù nguồn cung từ các nhà máy khá dồi dào. Giá chào bán từ các thương nhân giữ mức ổn định nhưng sức mua yếu, thanh khoản thị trường thấp.

