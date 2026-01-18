Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Động thái này nhằm tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm theo kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 và biên bản họp Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Miconazole, Miconazole.

Sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Piajour Woman Body Foam do Công ty TNHH thương mại HKK. Ảnh: Internet

Giới chuyên môn xác định đây là các dược chất điều trị bệnh, cần sự kê đơn và theo dõi của bác sĩ, không phù hợp để người tiêu dùng tự ý sử dụng lâu dài dưới dạng mỹ phẩm như dầu gội hay dung dịch vệ sinh. Quy định mới giúp phân định rạch ròi ranh giới giữa thuốc và mỹ phẩm, ngăn ngừa rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, các sản phẩm bị thu hồi bao gồm: Biorga Cystiphane Normalizing Anti-Dandruff Shampoo S và Biorga Cystiphane Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS của Công ty cổ phần dược phẩm TEDIS - Việt Hà; Piajour Woman Body Foam của Công ty TNHH thương mại HKK; Dermavia Egeria Minazole Anti-Dandruff Shampoo của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu BIOPHAR Việt Nam; MicoFem Silk, MicoFem Bloom và MicoFem Calm của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

Sản phẩm dầu gội dành trị gàu Biorga Cystiphane Intensive Anti-Dandruff Shampoo DS do Công ty cổ phần dược phẩm TEDIS - Việt Hà chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Ảnh: Internet

Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm. Đồng thời, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm, giám sát các đơn vị thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.