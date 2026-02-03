Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Hàng hóa - Tiêu dùng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Từ 1-3, hộ kinh doanh phải dùng đúng tên đăng ký tài khoản ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1-3-2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo quy định tại Thông tư này, nội dung bổ sung liên quan đến tên tài khoản thanh toán sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

Theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN, đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm cá nhân và tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp, trong đó có hộ kinh doanh.

Do đó, hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thuộc nhóm khách hàng tổ chức theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

ho-kinh-doanh.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: V.T

Với tài khoản cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên trên giấy tờ tùy thân. Với tài khoản tổ chức, tên tài khoản bắt buộc thể hiện theo đúng tên theo giấy phép thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân thay đổi thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, chủ tài khoản có trách nhiệm thông báo và cập nhật kịp thời với ngân hàng nơi mở tài khoản để bảo đảm thông tin được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo quy định tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN.

Như vậy, đối với hộ kinh doanh sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, tên tài khoản phải phù hợp với tên hộ kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ pháp lý tương ứng theo quy định.

Ngoài yêu cầu minh bạch, quy định siết chặt tên tài khoản còn nhằm ngăn chặn rủi ro lừa đảo. Theo Thông tư 25, quy định cấm sử dụng bí danh, biệt danh (Alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán cũng được áp dụng với khách hàng cá nhân.

Quy định này sẽ tác động trực tiếp đến hộ, cá nhân kinh doanh. Các hộ kinh doanh khi mở tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ phải đứng tên hộ kinh doanh theo đăng ký trên giấy phép, thay vì dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực tế phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng biệt danh thay cho số hiệu, tên tài khoản để mạo danh thương hiệu uy tín, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc gây nhầm lẫn khi chuyển tiền, vi phạm pháp luật.

Từ năm 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán như trước. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thị trường quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuyển dịch sang các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thiết kế tối giản, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng nhu cầu người nhận

Xu hướng chọn quà Tết: Chú trọng sức khỏe, tiết kiệm, đúng nhu cầu

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu mua sắm quà Tết của người dân tăng cao. Trước những biến động của nền kinh tế, các cơ sở kinh doanh ưu tiên chất lượng sản phẩm, quan tâm yếu tố sức khỏe và thiết kế theo nhu cầu, đáp ứng nhu cầu biếu tặng và sử dụng của khách hàng.

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 hương Fresh Sakura (chai 500 ml) vì chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Đình chỉ lưu hành 8 loại mỹ phẩm chứa hoạt chất không được phép sử dụng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ vì chứa hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Gia Lai: Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề ra mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa có mức rủi ro cao phải thực hiện TXNG theo lộ trình.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 875 triệu đồng.

Gia Lai: Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Ngày 18-12, tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã Xuân An), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, với tổng trị giá hơn 875 triệu đồng.

Hàng Noel đa dạng như cây thông, ông già Noel được trưng bày rực rỡ nhưng thị trường mua sắm Giáng sinh diễn ra trầm lắng.

Thị trường Noel: Hàng đa dạng, mua sắm chọn lọc

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Giữa tháng 12, trên các tuyến đường, siêu thị hay cửa hàng kinh doanh, không khó bắt gặp hình ảnh cây thông, ông già Noel, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được trưng bày rực rỡ. Tuy nhiên, so với những mùa trước, thị trường mua sắm mùa Giáng sinh năm nay diễn ra trầm lắng hơn.

null