Từ 1-3, hộ kinh doanh phải dùng đúng tên đăng ký tài khoản ngân hàng

(GLO)- Tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1-3-2026.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo quy định tại Thông tư này, nội dung bổ sung liên quan đến tên tài khoản thanh toán sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2026.

Theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN, đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm cá nhân và tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp, trong đó có hộ kinh doanh.

Do đó, hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thuộc nhóm khách hàng tổ chức theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Với tài khoản cá nhân, tên tài khoản phải trùng với họ và tên trên giấy tờ tùy thân. Với tài khoản tổ chức, tên tài khoản bắt buộc thể hiện theo đúng tên theo giấy phép thành lập hoặc đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân thay đổi thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, chủ tài khoản có trách nhiệm thông báo và cập nhật kịp thời với ngân hàng nơi mở tài khoản để bảo đảm thông tin được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo quy định tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN.

Như vậy, đối với hộ kinh doanh sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, tên tài khoản phải phù hợp với tên hộ kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ pháp lý tương ứng theo quy định.

Ngoài yêu cầu minh bạch, quy định siết chặt tên tài khoản còn nhằm ngăn chặn rủi ro lừa đảo. Theo Thông tư 25, quy định cấm sử dụng bí danh, biệt danh (Alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán cũng được áp dụng với khách hàng cá nhân.

Quy định này sẽ tác động trực tiếp đến hộ, cá nhân kinh doanh. Các hộ kinh doanh khi mở tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ phải đứng tên hộ kinh doanh theo đăng ký trên giấy phép, thay vì dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực tế phát sinh một số trường hợp lợi dụng việc ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng biệt danh thay cho số hiệu, tên tài khoản để mạo danh thương hiệu uy tín, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc gây nhầm lẫn khi chuyển tiền, vi phạm pháp luật.

Từ năm 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán như trước. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm.